Les sapins de Noël artificiels ont le vent en poupe mais ça n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’environnement

Des ouvriers déchargent des sapins de Noël produits par la pépinière Bugnon chez un détaillant à Saint-Bonnet-sur-Gironde, dans le sud-ouest de la France, le 1er décembre 2023.

Atantico : Selon une étude publiée par Kantar en septembre 2023, 10% des foyers français font le choix du sapin artificiel. Comment expliquer cette tendance ?

Pascal Mutel : C'est pour des raisons pratiques. Les gens veulent soit le faire très tôt ou le garder tard, après le 1er janvier. Ça permet, sur une durée longue, d'avoir une décoration. Les gens ne veulent pas non plus s’embêter avec les questions de ménage. C’est aussi plus commode pour certaines personnes âgées car le sapin artificiel est plus léger et plus facile à manier. Je pense cependant que les gens qui font un sapin naturel basculent rarement sur un sapin artificiel. Ce sont deux publics différents.

Le sapin artificiel est-il plus écolo que le sapin naturel ?

Le sapin artificiel, c’est du plastique. C’est un dérivé du pétrole. Sans compter qu’il est fabriqué ailleurs, la plupart du temps en Chine.

Le sapin naturel, c’est une culture. On plante des forêts de sapins pour produire des sapins de Noël. Un sapin de deux mètres a 10 ans. C’est un arbre résineux qui est un gros capteur de carbone. Toute sa vie, il participe à la décarbonation. Si demain les consommateurs n’achètent plus de sapins naturels, on ne plantera pas ces forêts. On cultivera autre chose comme du blé ou du lin.

Comment s’effectue le recyclage des sapins ?

85% des sapins naturels de Noël sont recyclés. Ils sont broyés pour en faire du paillage. Toutes les grandes métropoles ont installé des points de collectes, notamment dans les déchetteries. Du moment où on plante la graine jusqu’à la fin, le sapin naturel est utile.

Le recyclage du sapin artificiel n’a pas de filière dédiée, ni organisée.

En 2022, le prix du sapin artificiel était plus cher que le naturel. Le sapin naturel est moins cher ?

En moyenne, c’est entre 35 et 40 euros pour des sapins de 150 à 175 cm. Le Nordmann représente 77 à 80% des ventes. L’Epicéa entre 15 et 17%. Les autres variétés de sapins comme le Douglas, représentent entre 3 et 5% des ventes.

L’Epicéa a ses adeptes car c’est un sapin assez extraordinaire pour son parfum. C’est le sapin traditionnel de Noël en France. Par contre, il ne tient pas. Au bout de 10 à 15 jours en intérieur, il perd ses épines. C’est un sapin qu’on va mettre une semaine avant Noël et qu’on retirera juste après. En comparaison, le Nordmann est le sapin le plus résistant.