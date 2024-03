"Les rois de la piste" de Thierry Klifa

Journaliste, réalisateur, scénariste et metteur en scène français, Thierry Klifa est entré dans le monde du cinéma par le journalisme, en intégrant, en 1991, la rédaction du magazine Studio qu’il quittera en 2002 après avoir réalisé, l’année précédente, un court métrage intitulé Emilie est partie, dont il avait écrit le scénario. En 2004, il se lance dans le long avec Une vie à t’attendre, une comédie dramatique dont il a cosigné le scénario avec Christopher Thomson et en tête d’affiche de laquelle il place Nathalie Baye et Patrick Bruel. En 2006, c’est Le Héros de la famille, un drame avec un beau casting: Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Miou-Miou, Gérard Lanvin et quelques autres pointures…En 2011, il retrouve Catherine Deneuve pour Les Yeux de ma mère, un nouveau drame, avec également Marina Foïs et Nicolas Duvauchelle. En 2017, c’est Tout nous sépare, un autre drame, avec encore (et entre autres) Catherine Deneuve et Nicolas Duvauchelle. Les rois de la piste est le cinquième film de fiction de ce réalisateur qui aime à faire des incursions dans le documentaire (30 ans de César en 2005 et André Téchiné, cinéaste insoumis en 2019) et aussi dans la mise en scène de théâtre (L’année de la pensée magique de Joan Didion en 2011, Des journées entières dans les arbres de Marguerite Duras en 2014 et Croque-Monsieur de Marcel Mithois en 2016, avec chaque fois Fanny Ardant dans le rôle principal).