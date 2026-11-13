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Blurred background"Les pilleurs de Babel" : la langue française ? Une épopée comme un récit d’aventure !
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ATLANTI-CULTURE

13 novembre 2026

"Les pilleurs de Babel" : la langue française ? Une épopée comme un récit d’aventure !

De : RF Monté (pseudo de Romain Filstroff) Istya & Cie parution en octobre 2026 406 pages 19,90 €

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MOTS-CLES

RF Monté , Romain Filstroff , Istya & Cie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 