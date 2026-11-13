ATLANTI-CULTURE
13 novembre 2026
"Les pilleurs de Babel" : la langue française ? Une épopée comme un récit d’aventure !
De : RF Monté (pseudo de Romain Filstroff) Istya & Cie parution en octobre 2026 406 pages 19,90 €
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESRF Monté , Romain Filstroff , Istya & Cie
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).