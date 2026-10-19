WORLD IN MAPS
19 octobre 2026
Les pays dont la monnaie est l’euro
Cette carte montre les pays utilisant actuellement l’euro (en bleu), ainsi que ceux en voie d’adhésion. La Bulgarie, désormais indiquée en vert vif, a assuré son intégration dans la zone euro à partir de 2026. Parallèlement, d’autres membres de l’UE, comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque (en rouge), conservent pour l’instant leur monnaie nationale.
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MOTS-CLESUnion-Européenne , Euro , pays , carte , World in Maps
THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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