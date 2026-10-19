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19 octobre 2026

Les pays dont la monnaie est l’euro

Cette carte montre les pays utilisant actuellement l’euro (en bleu), ainsi que ceux en voie d’adhésion. La Bulgarie, désormais indiquée en vert vif, a assuré son intégration dans la zone euro à partir de 2026. Parallèlement, d’autres membres de l’UE, comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque (en rouge), conservent pour l’instant leur monnaie nationale.

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Union-Européenne , Euro , pays , carte , World in Maps

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