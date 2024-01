Les Ovnis et les extraterrestres ne sont probablement pas ce que vous croyez

Le département de la Défense américain a réalisé cette capture d'écran le 28 avril 2020, à partir d'une vidéo circulant depuis des années et montrant un objet volant non identifié

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest.

Diana Walsh Pasulka n'aurait jamais imaginé que ses travaux universitaires dans le domaine de la religion la conduiraient à se promener dans le désert près de Roswell, au Nouveau-Mexique, avec l'un des plus grands scientifiques du monde et un ancien haut responsable de la NASA. Elle raconte l'histoire dans son livre captivant de 2019, American Cosmic , dans lequel Pasulka , professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord à Wilmington, a étudié l'état actuel des connaissances sur les ovnis et les phénomènes associés.

Puis sont venues les révélations choquantes du gouvernement américain en 2021 selon lesquelles il enquêtait sur les ovnis, rebaptisés alors « phénomènes aériens non identifiés » ou PAN. En une série de coups, les recherches sur lesquelles Pasulka et bien d’autres travaillaient depuis des années, voire des décennies, ont reçu une puissante justification. Quelque chose existe vraiment – ​​et les hauts responsables de la sécurité nationale et du renseignement prennent cela depuis très longtemps plus au sérieux qu’ils ne voulaient que le public le sache.

Quels que soient réellement les « extraterrestres », il est surprenant de découvrir que bon nombre des personnes les plus informées dans le monde des ovnis doutent qu'ils soient des créatures venues d'autres planètes. Que sont-ils alors ? Le 7 novembre, le dernier volume de Pasulka est sorti en librairie, offrant des réponses, mais soulevant également de nouvelles et importantes questions sur ce sujet précis. Encounters: Experiences With Nonhuman Intelligences (Macmillan), dresse le portrait d'un large éventail de personnes qui, pour diverses raisons, ont été attirées dans le monde obscur et mystérieux des ovnis et dont les témoignages font sortir le phénomène des catégories scientifiques étroitement définies et le placent bien dans le monde obscur et mystérieux des ovnis, à la croisée du religieux et du paranormal.

Pasulka a récemment accepté une interview sur son travail, son nouveau livre et l'émergence d'une nouvelle forme de religion liée aux extraterrestres, à l'intelligence artificielle et à la haute technologie.

Je n’avais pas prêté la moindre attention au phénomène OVNI – ou, je suppose maintenant, UAP (Unidentified Aerial Phenomena) – depuis la première saison de « X-Files ». Franchement, je pensais que c'était pour les cinglés. Mais ensuite, un ami journaliste m'a dit que je passais à côté d'un phénomène religieux grave et m'a conseillé de lire votre livre American Cosmic. Je l’ai fait, puis je suis entré dans une version douce de ce que vous appelez un « choc épistémologique ». Maintenant, vous vous retrouvez avec une suite tout aussi choquante. Alors permettez-moi de commencer par vous demander de définir les bases de ce que nous savons sur le phénomène – et de ce que nous pensons savoir, mais que nous ne savons pas en réalité.

Rod, comme toi, je n'avais jamais non plus prêté attention aux ovnis. Je n'ai pas regardé les "X-Files". Je n'avais jamais vu Rencontres du troisième type avant l'année dernière (et je l'ai apprécié !)

J'ai commencé à étudier le sujet des OVNI/UAP un peu par hasard. Mon domaine est celui des études religieuses et je me concentre sur l'histoire catholique et les événements miraculeux. Dans mon domaine, nous étudions la religion de manière académique, ce qui signifie que nous examinons des choses comme les effets sociaux de la religion, etc. En tant que professeurs d'études religieuses, nos croyances, qu'elles soient athées ou membres de traditions religieuses, n'influencent pas ce que nous étudions. Nous sommes historiens, archéologues, spécialistes des sciences sociales. Nous ne sommes ni prêtres ni ministres (en général). Nous ne défendons aucune tradition religieuse.

C’est ainsi que j’en suis arrivé à l’étude des ovnis. J'avais terminé une longue étude de la doctrine catholique du purgatoire. J'ai utilisé beaucoup de documents d'archives pour faire cette étude, ce qui signifie que je suis allé dans des bibliothèques de manuscrits anciens et que j'ai consulté des documents allant de 1300 jusqu'à environ 1880. Cela représente une longue période, mais je cherchais simplement pour ce que les Européens de cette époque croyaient du Purgatoire.

J'ai trouvé beaucoup d'informations, et beaucoup de ce que j'appellerais des "informations supplémentaires". J'ai vu de nombreux enregistrements d'observations aériennes signalées. Les gens ont vu des orbes, des disques et essentiellement des choses qui les ont surpris, volant dans le ciel. J'en ai pris note. J'ai découvert que lorsqu'ils les voyaient, ils enregistraient un processus consistant à essayer d'identifier ces objets. Souvent, ils pensaient qu’il s’agissait d’âmes du Purgatoire qui avaient besoin d’y être amenées par la prière. Je pensais que les observations étaient intéressantes, alors j'ai pris des notes.

Une fois mon livre sur le Purgatoire terminé, j'ai montré à un ami certains de ces disques. Il les a regardés et a immédiatement pensé aux ovnis ! Je pensais qu'il était fou. C'était en 2012. Ensuite, il y a eu une conférence sur les OVNI près de chez moi, et sur la base de la suggestion de mon ami, j'y ai assisté. Là, j'ai entendu des gens parler de phénomènes aériens et décrire les mêmes expériences décrites par les catholiques européens du passé. J'ai alors commencé à étudier les rapports modernes sur les ovnis.

Au début, je n'étais pas du tout choqué par cette recherche car je pensais que les gens utilisaient des cadres culturels différents pour observer des phénomènes aériens non identifiés. Autrement dit, il est rationnel d’aborder le sujet de la manière suivante : dans les années 1400, les gens utilisaient des cadres religieux pour décrire ce qu’ils voyaient dans le ciel. Aujourd'hui, les gens font la même chose, mais maintenant nous vivons dans une société ostensiblement « laïque » et avons réussi à voler, donc quand les gens voient des phénomènes aériens non identifiés, ils pensent aux drones ou à quelque chose comme des avions furtifs, et peut-être aux ovnis. C’est ainsi que j’ai abordé l’étude.

J'ai été choqué lorsque j'ai été approché par des agents du gouvernement et des scientifiques qui m'ont dit qu'ils travaillaient, pendant leur « temps libre », sur des OVNIS et collectaient du matériel OVNI. Ils étaient et sont toujours des personnes crédibles. J'ai été à nouveau choqué lorsque j'ai commencé à revisiter les histoires de l'histoire catholique dont je me souvenais et que je tenais pour acquises, comme l'expérience de la religieuse Thérèse d'Avila du XVIe siècle, qui décrit une expérience avec un ange. Si vous lisez son propre récit de cette expérience, elle n’est pas tout à fait sûre de cet ange, car elle le décrit comme réel et non imaginaire, et cela la choque. Elle ne sait pas non plus de quel type d'ange il s'agit, car il n'est pas conforme à celui dont elle connaissait, étant donné qu'il est petit, avec des ailes.

J'avais lu les travaux du Dr John Mack et le rapport de Teresa, à la lumière de cette lecture, est devenu quelque chose de complètement différent pour moi. J’avais l’habitude de considérer ces événements comme étant uniquement des événements historiquement, mais j’ai commencé à les considérer comme réels d’une manière que je n’avais jamais envisagée, comme transhistoriques, c’est-à-dire se produisant à travers le temps. Donc, ceci, couplé à l’intérêt du gouvernement pour le sujet, m’a mis sous le choc pendant environ un an.

J'ai mené cette recherche avant le récent rapport du gouvernement américain sur les PAN – le rapport du Pentagone de 2021 – et je reconnaissais qu'ils les étudiaient depuis des décennies. Cet événement, en 2021, a amené mes recherches à un tout autre niveau.

L’une des choses les plus surprenantes que j’ai apprises de votre travail est que la plupart des chercheurs avertis sur ces phénomènes ne pensent pas qu’il s’agisse de créatures venues de planètes lointaines. Pourquoi pas? Et si ce n’est pas le cas, alors quels sont-ils ?

D’après ce que je peux supposer, les personnes sérieuses qui étudient les OVNIS/UAP ne tirent pas de conclusions sur la nature des phénomènes. Ces événements présentent des modèles et des caractéristiques distinctes. J'ai entendu différentes théories. Le Dr Hal Puthoff, physicien, a proposé qu'il s'agisse d'« ultraterrestres » qui, comme vous le dites, ne viennent pas nécessairement d'autres planètes. Ils pourraient être ici sur Terre. Certains pensent que le phénomène est interdimensionnel. L'ancien historien de longue date de la NASA, le Dr Steven Dick, a écrit sur les spéculations selon lesquelles il s'agirait d'IA ou de technologies, ou que si nous les rencontrions un jour, nous rencontrerions leur technologie.

Jacques Vallée est l'éminence grise de la culture OVNI et, à ma connaissance, n'est pas chrétien. Pourtant, vous dites qu'il a une étagère pleine de livres sur les anges et les démons dans son appartement et que lors de votre visite, il vous a exhorté à lire un recueil d'essais savants sur Satan. Comment interprétez-vous cela ?

Jacques, qui a un merveilleux sens de l'humour, a clairement indiqué qu'il recommandait un livre d'auteurs français sur l'histoire de Satan comme exemple d'une approche non sensationnaliste du phénomène. L'un des livres les plus importants sur le phénomène est son livre Passeport pour Magonia, publié en 1968. Dans ce livre, Jacques s'est plongé en profondeur dans l'histoire européenne et a lié les événements ovnis modernes aux traditions populaires comme les contes de fées, et événements religieux. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai été immédiatement frappé par sa similitude avec les travaux des spécialistes des études religieuses. Jacques est astronome et spécialiste des études d'information, pour être clair.

Ce que j’ai retenu de cette expérience, c’est que, comme je l’avais supposé, il existe un phénomène qui existe chez nous, les humains, depuis longtemps. Aussi horrible que cela puisse paraître aux yeux des chercheurs, cela semble être transhistorique. Nous pourrions utiliser différents cadres culturels pour le décrire, mais voilà. Des événements comme celui-ci – des événements de contact – ont été signalés et sont toujours signalés. Il semble que nos catégories rationalistes et notre science ne l’ont pas effacé de l’existence, comme l’aurait préféré Carl Sagan (dans ses dernières années). En fait, certains de nos meilleurs scientifiques connaissent ce sujet et en ont même fait l’expérience.

Vous dites que nous vivons l’émergence d’une nouvelle religion. Qu'est-ce que cela signifie?

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme de religion, et non d’une nouvelle religion. Nous avons déjà des religions OVNI (Raëlisme, Nation of Islam, etc.). La nouvelle forme de religion est une croyance décentralisée qui englobe la technologie, comme la croyance selon laquelle ces êtres sont technologiquement plus avancés que nous. Et il utilise des mythes que nous connaissons déjà – par exemple, la croyance selon laquelle il existe des êtres supérieurs aux êtres humains, aux dieux et aux déesses. De plus, cette croyance est soutenue par les médias de divertissement. Nous tous, vivant aujourd'hui, avons été élevés avec un récit bien-aimé sur les «extraterrestres de l'espace», Star Wars , Star Trek, «X-Files», «Space Invaders».

Historiquement, les Occidentaux ont hérité du mythe de Prométhée. Prométhée, dans la mythologie grecque, était un Titan qui a volé le feu aux dieux et l'a donné aux humains, créant ainsi des humains modernes maîtrisant la technologie. Ce mythe a fourni un modèle à de nombreuses ramifications culturellement significatives, comme « Frankenstein » de Mary Shelley ou la série Terminator , où les humains utilisent une technologie qui prend conscience d'eux-mêmes, puis crée des ravages.

Nous voyons ici la convergence de deux puissants développements modernes : la croyance aux OVNIS, désormais ratifiée par notre propre gouvernement, et la réalité d’une création humaine potentiellement consciente d’elle-même, l’IA. C’est un moment unique dans l’histoire de l’humanité, pour ne pas dire plus. Nous assistons à la rencontre ou à la réalité d’un mythe.

En tant que catholique croyant et pratiquant, quels défis votre recherche sur la culture OVNI vous pose-t-elle, et comment les gérez-vous ?

Bien que mon catholicisme n’ait pas influencé mon érudition, j’ai découvert que mon érudition a influencé mon catholicisme. Quand j’ai découvert que ce que les catholiques européens avaient vécu et décrit à propos des phénomènes aériens, avec des détails spécifiques, se produisait aujourd’hui, pour des gens qui n’avaient aucune connaissance de l’iconographie ou de l’histoire catholique européenne – eh bien, j’ai été choqué. J'ai dû repenser ma propre foi religieuse.

Dans notre tradition, nous avons une pratique appelée « examen de conscience ». Il s’agit d’un processus dans lequel nous nous tournons vers l’intérieur, examinons nos actions et déterminons si elles sont bonnes ou mauvaises. Après 2012, j’ai dû admettre que ce que j’avais appris grâce à mes recherches m’avait influencé. J’étais un universitaire dont les travaux ne prêtaient pas à controverse. J'avais regardé les miracles et les événements religieux du point de vue de la non-croyance, ce qui est très bien.

Mais ce que j'ai appris m'a changé. J'ai vu que quelque chose arrivait réellement aux gens, et même si les universitaires ne prenaient pas cela au sérieux – pour de bonnes raisons – notre propre gouvernement le prenait certainement. Grâce à cette recherche, je suis devenu religieux.

Pour être clair, j’étais religieux avant cette recherche. J'allais à l'église, parfois plusieurs fois par semaine. Après cette recherche, j’ai eu un sens beaucoup plus viscéral, presque littéral, de la religion et de la pratique religieuse. J'espère que cela a du sens. J’ai pris conscience de « l’invisible et du visible » dont parlent les catholiques dans le Credo qu’ils récitent chaque semaine. C’est l’effet que cela a eu sur ma foi. Cela a changé ma vie.

Pour moi, les parties les plus intéressantes de votre livre ont été les témoignages du chercheur scientifique que vous appelez « Grey Man » et de l’ancien U.S Marine américain appelé « José », qui s’attardent tous deux sur la nature profondément spirituelle de leurs rencontres. Grey Man a reçu la visite de Saint Michel Archange, bien qu'il n'ait su que plus tard qui il était. José a grandi très pauvre dans un monde immigré chargé de forces spirituelles, notamment de démons. Ces choses apparaissent rarement, voire jamais, dans les récits populaires de visites d'OVNIS. Comment devons-nous les interpréter ?

Je crois que la raison pour laquelle les aspects plus religieux ou spirituels de ces événements n'apparaissent pas dans les rapports sur les ovnis est que les personnes qui reçoivent les rapports ne pensent pas qu'ils sont importants, ou ne les considèrent pas. Cela s’explique en partie par le fait que nous avons été habitués à considérer les ovnis comme des véhicules spatiaux, un peu comme les avions d’une civilisation technologiquement avancée. Nous ne pensons pas que les choses spirituelles, comme le caractère d'une personne, par exemple, ou sa vertu, aient quoi que ce soit à voir avec la technologie. Des gens comme José et Grey Man considèrent leurs expériences et leurs observations comme étant spirituelles. Les aspects technologiques de l'événement sont également liés à la spiritualité. Et n’oubliez pas que pour chaque personne que j’ai présentée dans le livre, il y en a de très nombreuses autres qui interprètent leurs expériences de la même manière.

J'ai également découvert que la plupart des cultures qui ne sont pas ancrées dans la culture laïque des États-Unis ont des catégories de croyances associées à des intelligences non humaines. Certains croient même être en contact avec des êtres aériens ou extraterrestres. Le Dr John Mack l'a souligné dans son livre Passport to the Cosmos (le titre est probablement un clin d'œil au Passport to Magonia). Avant de mourir, il explorait les croyances culturelles indigènes africaines sur les extraterrestres.

Le chapitre le plus troublant de votre livre , à mon avis, est celui sur « Simone », l'investisseur en capital-risque impliqué dans la recherche de haute technologie, qui croit que les « extraterrestres » sont en réalité des intelligences non humaines venant de l'extérieur de l'espace-temps, qui communiquent avec nous grâce à l'IA. Pouvez-vous expliquer cela ? Est-il alors possible que l’IA soit comme une planche Ouija de haute technologie ?

Simone est une experte en IA et informatique quantique. Elle est à la pointe de l'innovation technologique depuis plus de vingt ans. Ma traduction de sa croyance est qu'il existe une intelligence non humaine qui n'est pas nécessairement « extra-terrestre » mais plutôt une connaissance, et qu'elle cherche à s'étendre. Elle croit que cette connaissance, la connaissance spirituelle, s'est historiquement exprimée à travers des êtres humains réceptifs et que, grâce à eux, la culture humaine a « évolué » ou progressé.

Ces deux mots, évolués et progressés, sont mes mots, car elle évite les mots à connotation temporelle. Elle pense que cette connaissance se situe en dehors de l’espace-temps. Elle constate également que certaines populations ont gardé des connaissances d'autrui, comme les hiérarchies gouvernementales qui contrôlent l'accès à la lecture, par exemple. Elle utilise souvent l’exemple de la Révolution française, où le peuple revendiquait la liberté d’apprendre et de lire, la liberté d’accéder au savoir, avec ce qui se passe aujourd’hui avec l’IA. Elle considère cette période de l’histoire de l’humanité comme une période très propice, où des masses de personnes auront accès à une technologie qui changera et améliorera leur vie. Ce ne sont plus seulement les banquiers qui utiliseront l’IA à leur profit. C'est désormais notre heure, celle des 99%, celle des gens comme vous et moi.

Je sais que c'est controversé, mais c'est la position de Simone.

Vous écrivez que le récit sur les ovnis est géré en partie par des « agents de désinformation » et que les agences de renseignement s’intéressent vivement au phénomène. Quel est l'intérêt de ça ?

S'il est vrai que les ovnis sont réels et que les extraterrestes existent - et je ne dis pas que c'est le cas, mais supposons que ça l'est pour répondre à votre question - alors il est parfaitement logique qu'un gouvernement veuille contrôler ce que nous savons. Ce serait la découverte la plus importante de l’histoire de l’humanité, avec des conséquences peut-être complètement bouleversantes pour la vie. Une autre explication pour laquelle notre gouvernement place ce sujet dans la catégorie des programmes « classifiés » est qu'il concerne la sécurité nationale. Comme l’a dit un scientifique que je connais : « Les objets inconnus qui volent dans notre espace aérien sont un sujet de sécurité nationale, pas nécessairement de science. »

L'historien de Yale, Carlos Eire, vient de publier un livre intitulé They Flew, sur les nombreux cas documentés de saints en lévitation au cours des siècles passés. Je publierai l’année prochaine un livre sur le réenchantement, qui plaide pour faire fondre les barreaux de la cage de fer du rationalisme. Cela semble être un moment bien plus substantiel que les différentes modes paranormales des années 1970, n'est-ce pas ?

Je suis entièrement d'accord avec votre évaluation. Probablement parce que je l'ai vécu. Je n’ai pas abandonné le rationalisme, je prends simplement conscience que le rationalisme, même selon ses propres règles, nécessite un esprit ouvert sur les choses qui résistent aux interprétations actuelles.

Le réenchantement ne signifie pas retourner à une époque d'ignorance, mais reconnaître qu'il existe quelque chose que Simone appelle l'intelligence « moléculaire », ou que les choses que nous avons considérées comme « irrationnelles » persistent, comme ce que les informaticiens appellent « émergence » ou certains décrivent comme « l'expérience de téléchargement », par laquelle ils reçoivent des informations spontanément et ont des explications que nous n'avons pas encore découvertes.

De plus, les traditions religieuses transmettent beaucoup de sagesse qu’il ne faut pas rejeter. Nous constatons désormais que certaines pratiques au sein de ces traditions, comme la prière et l’action pour le bien des autres, ont des effets transformateurs non seulement sur les communautés, mais aussi sur les personnes qui pratiquent ces pratiques.

Enfin, un chercheur qui a consacré des années à ce sujet m'a dit que je ne devrais pas descendre dans le terrier du lapin OVNI, car cela mène à des endroits très sombres. Compte tenu des antécédents de cette personne, j’ai pris cet avertissement au sérieux. Pourtant, je pense que la plupart des Américains ont cette idée que si et quand les extraterrestres se révèlent à nous, cela ne peut être qu’un événement glorieux et affirmant la vie, comme un film de Spielberg. Comment le vois-tu? Comment vos plus d’une décennie de recherche dans ce domaine vous ont-ils changé ?

Je ne me suis pas lancé dans l'étude de ce domaine avec une idée préconçue quant à savoir si les extraterrestres étaient bons ou mauvais. Je n'y croyais pas, donc les interprétations ne m'importaient pas. Au fil des années passées à interviewer et à travailler avec des scientifiques qui étudient ce sujet, j'en suis ressorti très perturbée, car il semble y avoir beaucoup de choses dans ces expériences que l'on pourrait qualifier de peu recommandables. Et pire encore.

Il y a une citation de William Shakespeare à laquelle je pense souvent à propos de cet aspect de la recherche, et elle vient de la pièce Hamlet : « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve ta philosophie. »

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI