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Une infirmière place des lunettes 3D sur le visage d'un chirurgien avant une opération à l'hôpital d'Argenteuil, en banlieue parisienne, le 25 juillet 2013.
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RAPPORT BENEFICE/RISQUE

8 octobre 2026

Les opérations du dos et de l'épaule sont-elles “pires qu'inutiles” ?

Face aux critiques visant la surréalisation de certaines chirurgies du dos et de l'épaule, le rôle de la bonne indication médicale apparaît crucial. Si ces interventions complexes comportement des risques d'échec ou d'attentes déçues, une approche personnalisée privilégiant d'abord la rééducation permet d'orienter au mieux chaque patient.

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MOTS-CLES

opération , Chirurgie , dos , épaule , risques

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque