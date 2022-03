Les Occidentaux s’interrogent sur l’état mental de Poutine…

Le président russe Vladimir Poutine participe à une réunion avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg au Kremlin à Moscou, le 1er mars 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Docteur Folamour de Stanley Kubrick a une quarantaine d’années. Il montre de façon implacable comment s’enchaîne de manière irréversible un conflit atomique. Et, in fine, c’est le Docteur Folamour qui gagne.

Depuis, rien n’a changé. Et même ce mécanisme a été perfectionné. A la minute où un missile à ogive nucléaire sera tiré, d’autres missiles, également à ogives nucléaires, s’abattront sur l’Etat agresseur. Des pays disparaîtront et sans doute aussi toute la planète !

De nos jours, le Docteur Folamour a élu domicile au Kremlin. Lors de sa rencontre avec Macron, il avait froidement dit au président de la République : « J’ai l’arme nucléaire ». Le chef de l’Etat en était resté tout estomaqué.

Plus tard, le Docteur Folamour du Kremlin a menacé l’Occident de « représailles jamais connues ». Et il y a deux jours, il a mis en alerte sa force de dissuasion nucléaire. A juste titre, les dirigeants occidentaux s’interrogent sur son équilibre mental. Un seul diagnostic : Poutine est paranoïaque !

L’invasion de l’Ukraine est le fait d’une petite paranoïa. La menace de recourir à l’arme nucléaire est le fait d’une grande paranoïa. Et avec un paranoïaque, on ne sait jamais…

Poutine doit être mis hors d’état de nuire avant qu’il ne soit trop tard. On peut espérer qu’on trouvera dans les rangs de l’armée russe des officiers raisonnables et courageux qui ne voudront pas la destruction de la Russie et du monde. Peut-être mettront-ils à Poutine la camisole de force qui s’impose. Et ainsi le Docteur Folamour sera délogé du Kremlin.

Si l’on veut comprendre les pulsions mortifères de l’héritier de Staline et des Tsars, il faut se remémorer une scène célèbre du Dictateur de Charlie Chaplin. On y voit Hitler balloter avec son derrière un ballon représentant le globe terrestre. Une autre précision : le prénom de Poutine est Vladimir. Il se compose de deux racines : « Vlad « (qui gouverne) et « mir » (le monde). Poutine aime beaucoup son prénom.