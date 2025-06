Atlantico business

Les moyens d’équilibrer des comptes publics et sociaux existent. François Bayrou les connaît

Les moyens de restaurer l’équilibre des comptes publics et sociaux sans provoquer une crise d’austérité existent, mais personne n’ose en parler, même à droite où les responsables politiques parlent de sécurité, d’autorité et de justice… mais évitent d’aborder les conditions d’une économie plus performante.