Ubu fonctionnaire

Les mille et une racines des dérapages budgétaires français

Pas besoin d’introduction ni de commentaire, les absurdités étatiques s’imposent d’elles-mêmes ! Voici des incohérences notoires et non exhaustives dans quelques domaines … En novembre 2024, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont déclaré "ne pas s'expliquer" pourquoi les déficits ont dérapé en 2024. Aidons-les !