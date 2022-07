Les jours de Caroline Cayeux au gouvernement sont-ils comptés ?

Un texte publié dans les colonnes du Journal du Dimanche dénonce les propos de Caroline Cayeux, jugés "homophobes".

En 2013, elle avait dit son opposition au Mariage pour tous. Avec une phrase pour le moins maladroite : « c’est un dessein contre la nature ». La nature, il est vrai, prévoit la complémentarité des sexes, ne serait-ce que pour la reproduction de l’espèce.

Mais Caroline Cayeux n’aurait pas dû dire ça par respect pour les hommes qui aiment les hommes et les femmes qui aiment les femmes. Ses propos ont été jugés homophobes. A l’époque, elle était en bonne compagnie : en 2013, plus d’un million de personnes ont défilé dans Paris contre le mariage pour tous. Plus d’un million d’homophobes ? Puis quand Caroline Cayeux a été nommée par Macron ministre des Collectivités territoriales, ses anciens propos ont refait surface. A la manœuvre et à l’offensive, de puissantes et influentes associations LGBTQ.

La ministre des Collectivités territoriales a été sommée de s’expliquer et de s’excuser. Caroline Cayeux a d’abord dit qu’elle maintenait ses propos de 2013. Tout en ajoutant, ce qui était encore plus maladroit, qu’elle avait beaucoup d’amis « parmi ces gens-là ». Nombreux sont ceux qui n’ont pas apprécié ce « ces gens-là ».

La tempête a continué d’enfler. Et la pauvre Caroline Cayeux est allée à Canossa. « Je m’excuse auprès de ceux que j’ai pu blesser personnellement et aujourd’hui, je ne redirais plus ce que j’ai dit en 2013 ».

Peine perdue. Une pétition signée par plus d’une centaine de personnalités réclame d’elle des excuses encore plus plates. Les signataires sont de gauche, des centristes et des membres de la majorité présidentielle. Nous ne voyons qu’une solution pour Caroline Cayeux : elle doit s’afficher avec une petite amie !

Ps : On allait oublier l’inévitable et l’inénarrable Jack Lang : il réclame que Caroline Cayeux démissionne du gouvernement ! Et à Marrakech, cher Jack, le mariage pour tous ça marche comment ?

