Les humains et les singes partagent-ils un langage commun ?

Kirsty Graham est psychologue au sein de l’Université St Andrews en Ecosse et étudie la communication et la cognition animales.

Atlantico : Dans votre étude Towards a great ape dictionary: Inexperienced humans understand common nonhuman ape gestures, vous avez prouvé que les humains peuvent comprendre les chimpanzés et les bonobos. Comment l'avez-vous prouvé ? Quelle a été concrètement votre expérience ?

Kirsty Graham : Nous avons mené une expérience en ligne (hébergée, par coïncidence, sur une plateforme de recherche comportementale appelée Gorilla) avec plus de 5,5 000 participants. Les participants ont regardé des vidéos de gestes de chimpanzés et de bonobos et ont été invités à choisir la bonne signification pour chaque geste. S'ils devinaient au hasard, nous nous attendrions à 25 % de réussite, mais les participants avaient une précision de 52 % pour tous les types de gestes et pour des gestes spécifiques comme Mouth Stroke ou Big Loud Scratch, ils étaient à 80 %. Donc les gens sont bons pour comprendre ces gestes !

Qu'est-ce qui peut expliquer que l'homme puisse comprendre ces gestes, alors que nous sommes la seule espèce de grands singes à ne pas les utiliser ?

À droite, toutes les autres espèces de grands singes (chimpanzés, bonobos, gorilles, orangs-outans) utilisent ces gestes, donc les humains ont été la pièce manquante. Nous pouvons toujours utiliser ces gestes, mais nous utilisons également le geste de diverses manières créatives que nous ne trouvons pas chez les autres singes - des gestes pour accompagner le langage, pour décrire des choses pour lesquelles nous n'avons pas de mots, pour nous aider à penser, des gestes culturels spécifiques – il nous est donc difficile de les observer. Mais les nourrissons humains utilisent les gestes des grands singes, et savoir que les adultes humains peuvent les comprendre suggère que c'est quelque chose qui aurait été partagé par nos derniers ancêtres communs.

Peut-on aller jusqu'à dire que Humains et singes sauvages partagent un langage commun ?

Le geste est encore très différent du langage - la taille du répertoire est beaucoup plus petite que les vocabulaires humains, et ils ne semblent pas les combiner de manière constructive et significative comme notre syntaxe. Mais cela semble être un système de communication partagé entre tous les grands singes, et auquel les humains ont toujours accès.

Votre travail est-il la preuve que le lien, notamment cognitif, entre nous et les autres singes est plus fort qu'on ne le croit (ou ne le souhaite) ?

L'évolution du langage est un casse-tête car il semble y avoir une telle discontinuité entre nous et les autres espèces. Cette étude, parallèlement à l'ensemble du domaine de la recherche sur la communication animale, démontre des capacités partagées avec d'autres espèces qui permettent d'identifier les compétences cachées derrière le langage et que nous partageons avec d'autres animaux.

Quelles sont les étapes de travail suivantes, suite à votre découverte ?

Nous avons commencé à mener des études où les gestes des singes sont mis en scène par des personnes, afin de supprimer certaines des « suppositions éclairées » sur ce que les singes pourraient vouloir communiquer. Notre groupe à l'Université de St Andrews élargit également ses recherches pour inclure davantage de communautés de grands singes et d'observations naturelles d'enfants humains faisant des gestes, afin que nous puissions compléter pleinement ce dictionnaire des grands singes.