Les dernières interceptions de missiles hypersoniques envoyés sur l’Ukraine sont-ils en train de démontrer que les inquiétudes occidentales sur les armes de pointe russes n’étaient pas fondées ?

Des avions MiG-31 russes transportant des missiles hypersoniques Kinzhal survolent la Place Rouge lors du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou, le 9 mai 2018

Fabian Rene Hoffmann est chercheur doctorant au projet nucléaire d'Oslo. Ses recherches doctorales portent sur la prolifération, le déploiement et l'utilisation d'armes stratégiques non nucléaires, en particulier les capacités de frappe de précision conventionnelles, et leurs implications sur la stratégie nucléaire et la politique plus large en matière d'armes nucléaires (par exemple, la prolifération et le désarmement nucléaires).

Atlantico : La Russie a lancé une attaque de missiles à grande échelle contre l'Ukraine en ce début de semaine. L'Ukraine a affirmé mardi avoir abattu six missiles hypersoniques russes Kinzhal lors d'une nouvelle attaque nocturne contre Kiev.

Fabian Rene Hoffmann : Nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est ce que les deux parties ont affirmé, et nous avons des preuves visuelles. Alors, que s'est-il passé ? Nous avons une bonne idée du fait que la Russie a attaqué Kiev. Elle a utilisé une série de systèmes de missiles différents, notamment le missile balistique Kinzhal, les missiles de croisière Kalibr et un certain nombre de systèmes de drones. Cette combinaison de systèmes de missiles est importante car elle visait à submerger les défenses aériennes ukrainiennes. La Russie a tenté de tirer simultanément sur Kiev différents types de missiles provenant de différentes directions et trajectoires, dans l'espoir de neutraliser le système de défense antimissile. L'Ukraine affirme avoir intercepté 100 % des systèmes de missiles lancés, tandis que la Russie insiste sur le fait qu'elle a atteint toutes les cibles importantes.

Dans quelle mesure les Ukrainiens parviennent-ils à intercepter les missiles russes ?

D'après ce que j'ai observé, il semble que la défense antimissile ait été très efficace. Je n'ai vu aucune preuve crédible que la Russie ait touché des cibles importantes ou causé des dommages significatifs à Kiev, sans parler de la destruction d'une batterie Patriot. Sur cette base, j'aurais tendance à croire la version ukrainienne des événements, surtout si l'on considère que le système Patriot a déjà intercepté avec succès des missiles Kinzhal. Dans l'ensemble, les systèmes de défense antimissile ukrainiens, qu'ils soient soviétiques ou occidentaux, se sont révélés très efficaces contre les attaques de missiles russes.

Vous avez déclaré sur Twitter que si vous étiez un responsable russe aujourd'hui, vous seriez inquiet parce que nous avons démontré l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne en interceptant avec succès des missiles tactiques. Que voulez-vous dire par là ?

Oui, ce que je voulais dire, c'est que certains des systèmes de missiles utilisés lors des récentes attaques, tels que les missiles de croisière Kinzhal et Kalibr, sont à double capacité. Ils peuvent être déployés avec une ogive nucléaire ou conventionnelle. Bien que nous les ayons vus utilisés avec des ogives conventionnelles, il est théoriquement possible de les équiper d'une ogive nucléaire, en particulier d'une ogive nucléaire tactique. Dans un scénario hypothétique où la Russie est engagée dans un conflit terrestre avec l'OTAN et craint une percée dans ses lignes de défense, elle pourrait utiliser un missile nucléaire tactique comme le Kinzhal armé d'une ogive nucléaire contre des troupes concentrées de l'OTAN. L'objectif serait de stopper l'avancée de l'OTAN et de repousser ses forces du point de vue russe.

Toutefois, lors des récentes attaques, y compris celle de la nuit dernière, il semble que les défenses antimissiles de l'Ukraine aient été très efficaces. Elles ont probablement réussi à abattre des missiles de plusieurs Kinzhals qui, comme on l'a dit, pourraient théoriquement être dotés d'une arme nucléaire. Cela ne garantit pas l'interception d'un missile à charge nucléaire, mais soulève des questions quant à la capacité de survie et d'acheminement des forces russes en ce qui concerne les ogives nucléaires tactiques. Il est essentiel de noter que mon intention n'est pas de ridiculiser ou de miner la puissance globale de la dissuasion nucléaire russe, comme l'ont prétendu certaines personnes sur mon fil Twitter.

La Russie possède toujours un arsenal nucléaire stratégique important, notamment des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), qui sont beaucoup plus difficiles à intercepter. Les actions des systèmes de défense antimissile de Kiev ne donnent qu'un aperçu limité de la capacité des États-Unis à intercepter des centaines d'ogives de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en approche. Toutefois, il est évident que les vecteurs tactiques sont plus susceptibles d'être interceptés par des missiles que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Si j'étais un décideur russe, il serait prudent de revoir certaines de mes hypothèses concernant la vulnérabilité de ces véhicules.

Les dernières interceptions de missiles hypersoniques envoyés au-dessus de l'Ukraine prouvent-elles que les inquiétudes occidentales concernant les armes avancées russes étaient infondées ?

Absolument. En ce qui concerne le Kinzhal, l'idée qu'il s'agit d'une super arme inarrêtable et indéfendable était avant tout un discours du Kremlin. Malheureusement, ce discours s'est rapidement imposé au cours de la période précédant la guerre, et les médias occidentaux se sont empressés de s'en faire l'écho. Toutefois, les experts et les chercheurs qui examinent régulièrement ces systèmes d'armes de près ont toujours souligné que le Kinzhal n'est qu'un missile balistique à courte portée lancé par voie aérienne. S'il possède une certaine manœuvrabilité qui peut compliquer son interception, cela ne le rend pas absolument invincible. Personnellement, avec certains collègues, nous soutenons depuis longtemps que le Kinzhal n'est pas une super arme mais plutôt un missile balistique conventionnel semblable à ceux déployés par la Russie et d'autres nations.

Par conséquent, la présentation du Kinzhal comme une super arme invincible a été exagérée dès le départ. Heureusement, tout au long de cette guerre, ce récit a été démenti. Il est devenu évident que non seulement les armes russes ne sont pas des super-armes, mais qu'à bien des égards, elles sont nettement inférieures à leurs homologues occidentales et qu'elles ne répondent même pas aux attentes initiales.

Dans quelle mesure les armes occidentales sont-elles supérieures aux armes russes ?

D'après les données empiriques que nous avons observées, les armes occidentales sont nettement supérieures. Cette supériorité peut être constatée à différents niveaux, à commencer par les missiles guidés antichars tels que le Javelin et le NLAW, qui surpassent leurs homologues russes. Elle s'étend aux missiles de croisière tels que le Storm Shadow, qui fait preuve d'une plus grande capacité à pénétrer l'espace aérien russe que les missiles de croisière russes pénétrant l'espace aérien ukrainien. Il en va de même pour les systèmes de défense aérienne. Alors que le S-400 russe a été présenté comme un système de défense aérienne imparable, capable d'abattre des avions et des missiles à longue portée, l'expérience réelle a été décevante.

À l'inverse, les systèmes de défense aérienne occidentaux se sont révélés plus sophistiqués et plus performants que prévu. Il s'agit notamment de systèmes tels que le Patriot, l'IRIS-T et le NASAMS, qui ont fait preuve d'une efficacité impressionnante face aux menaces de missiles russes. Il est surprenant de constater à la fois le manque de capacité des systèmes russes et les capacités remarquables des systèmes occidentaux. Ces résultats, quelque peu inattendus, soulignent l'avantage significatif des armes occidentales sur leurs homologues russes.

Cependant, malgré la supériorité technique des défenses ukrainiennes, il est important de ne pas considérer leur possession comme une garantie d'échecs continus des attaques russes. Pourquoi ?

Absolument, dans les guerres de haute intensité, nous avons constaté que la quantité peut posséder sa propre qualité. En d'autres termes, dans une certaine mesure, la Russie tente de compenser sa qualité inférieure en déployant une plus grande quantité d'armes. C'est ce qui est apparu clairement dans le passé lorsqu'elle a lancé simultanément des volées massives de 50 à 100 missiles de croisière sur l'Ukraine. Ils espèrent qu'en submergeant les défenses avec un grand nombre de missiles, certains pourront passer au travers. Il est essentiel de tenir compte de cet aspect au fur et à mesure que nous avançons dans cette guerre. Fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes de haute qualité ne suffira pas ; nous devons également maintenir une certaine quantité de livraisons. Sinon, la capacité de l'Ukraine à se défendre sera compromise.

Alors que les frappes russes ont échoué jusqu'à présent, potentiellement jusqu'à 100 %, pourquoi continuent-ils à essayer de lancer des missiles si les Ukrainiens continuent à les intercepter ? Quelle est la stratégie sous-jacente ?

Je pense que la stratégie de l'attaque de la nuit dernière, par exemple, était de cibler un système de défense antimissile Patriot. L'élimination d'un équipement occidental d'une telle valeur revêt une importance symbolique considérable pour la Russie. Même si cela ne modifie pas radicalement l'équilibre des forces, l'élimination de ce système offrirait à la Russie une victoire symbolique. De même, l'interception réussie des missiles Kinzhal par l'Ukraine constitue une victoire symbolique cruciale pour ce pays. En outre, d'autres cibles peuvent inclure des postes de commandement ou des centres d'approvisionnement logistique qui sont stratégiquement importants et ne peuvent être attaqués qu'avec des armes de frappe à longue portée. La Russie persistera probablement dans ses efforts pour éliminer ces cibles.

Mais ne peut-on pas s'attendre à ce qu'à un moment donné, l'Ukraine ne dispose pas de la quantité nécessaire pour intercepter les missiles ?

Il s'agit en effet d'une préoccupation, en particulier lorsque l'Ukraine s'est fortement appuyée sur ses systèmes de défense antimissile de l'ère soviétique. Dans le passé, on s'inquiétait de la disponibilité des munitions pour ces systèmes, tels que le S-300. Avec la transition complète vers les systèmes de défense antimissile occidentaux tels que le Patriot et le NASAMS, les inquiétudes sont quelque peu apaisées. En théorie, l'Ukraine devrait être en mesure de s'approvisionner régulièrement en munitions auprès de ses partenaires occidentaux. Toutefois, il faut pour cela que des États occidentaux comme l'Allemagne, la France, la Norvège et les États-Unis mobilisent leurs industries et produisent les munitions nécessaires à ces systèmes de défense antimissile, garantissant ainsi un approvisionnement régulier à Kiev. Bien que la situation soit aujourd'hui moins précaire qu'auparavant, il subsiste un risque de pénurie de munitions à court ou moyen terme.