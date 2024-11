Les crypto-monnaies ont le vent en poupe alors que les marchés surveillent la campagne Trump et voilà quatre éléments à prendre en compte avant d'investir

Larisa Yarovaya est professeure agrégée de finance et directrice du Centre for Digital Finance à la Southampton Business School, Université de Southampton, Royaume-Uni. Forte d'une profonde expertise en finance internationale et en Fintech, Larisa a contribué de manière significative au paysage académique, en étant l'auteur de plus de 70 articles et en codirigeant le livre "Cryptocurrency and Blockchain Technology".