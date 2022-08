« Les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident »

li'mam Iquioussen

Claude Sicard est consultant international et auteur de deux livres sur l'islam, "L'islam au risque de la démocratie" et "Le face à face islam chrétienté-Quel destin pour l'Europe ?".

Telle est la conclusion à laquelle le grand historien anglais des civilisations, Arnold Toynbee, décédé en1975, était parvenu à l’issue de ses travaux sur les civilisations, et que l’on trouve à la fin de son ouvrage « A study of History », une métahistoire, en 12 volumes. qui nous dit comment naissent et meurent les civilisations.

Avec les difficultés auxquelles se heurte aujourd’hui notre ministre de l’Intérieur pour expulser un imam étranger qui trouble l’ordre public, on voit, une fois de plus, combien le constat fait par le grand historien anglais est pertinent. Les prêches de ce religieux incitent les musulmans de notre pays à lutter contre notre civilisation, et l’on voit des juges d’un tribunal administratif défendre sa cause : ils ont ordonné de suspendre l’arrêté ministériel d’expulsion qu’avait pris Gérald Darmanin, au prétexte que cette sanction porte « une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale » de cet individu.

Nous en sommes, ainsi, et cela se constate de plus en plus souvent, à un « pouvoir des juges » , un pouvoir qu’ils s’octroient illégitimement en prenant le pas sur des élus de la nation. Ils s’autorisent, ici, à se considérer comme plus compétents que le ministre de l’Intérieur de notre pays et ses services pour apprécier si un individu est, ou n’est pas, dangereux pour la société. Mais le problème du maintien de l’ordre n’est pas dans leurs attributions, et n’ étant pas des responsables en ce domaine on s’attendrait à ce qu’ils s’en tiennent sagement au professionnalisme des services spécialisés du ministère de l’Intérieur dont c’est le métier. Dans un rapport de ce ministère, en date de décembre 2021, intitulé « Schéma national du maintien de l’ordre » il est dit, en introduction : « L’Etat a la responsabilité de garantir la liberté d’expression ; il a également l’obligation d’assurer l’ordre et la tranquillité publics. Le maintien de l’ordre a donc pour objectif, dans ce contexte, d’anticiper les troubles afin de ne pas avoir à les réprimer. A ce titre, il comporte des mesures préventives ». Aussi, la décision d’expulser cet imam étranger prise par notre ministre de l’ Intérieur s’inscrit-elle parfaitement dans la conception qui est la sienne de ses responsabilités, et l’on doit donc souhaiter que le Conseil d’Etat lui donnera raison..

Il faut donc en venir à l’imam Hassan Iquioussen, surnommé le « prêcheur des cités », qui fait l’actualité. Il était très proche de Tariq Ramadan, le petit-fils du fondateur du mouvement des Frères musulmans, et faisait généralement la seconde partie de ses conférences lorsque celui-ci était en activité. Et il était un invité récurent du salon du Bourget, organisé chaque année par l’UOIF, une organisation très proche des Frères musulmans.. On l’a vu, aussi, être un défenseur ardent du cheikh Youssef al Qaradawi, et Hakim el Karaoui, spécialiste de l’islam à l’Institut Montaigne, le décrit comme « la tendance la plus dure et la plus virulente des Frères musulmans ».

Il faut donc rappeler les deux lignes directrices d’action qui sont celles de ce mouvement, créé en1928, en Egypte, par Hassan el Bana :

-En premier lieu, selon Hassan el Bana, le fondateur du mouvement : s’appuyer sur l’islam pour lutter contre les puissances coloniales ;

-En second, selon Sayyid Qutb, le théoricien de la confrérie : l’occidentalisation (taghrib) est une aliénation : la civilisation occidentale est diabolique. Il faut en détourner tous les musulmans et combattre l’Occident.

En s’appuyant sur l’islam le fondateur de la société secrète des Frères musulmans engagea donc les Egyptiens à se libérer de la domination que l’ Angleterre exerçait à cette époque sur l’ Egypte , et il fit du djihad une guerre offensive. Dans la foulée, on vit en Algérie Abdelhamid Ben Badis créer en 1931 l’ « Association des Oulémas algériens », les Oulémas étant des « savants » connaissant parfaitement le coran et les hadiths, avec comme slogan : « L’islam est notre religion, l’Algérie notre patrie, et l’arabe notre langue ».Et toutes les luttes menées par les pays musulmans qui avaient été colonisés au siècle passé par des pays occidentaux furent finalement couronnées de succès, le dernier épisode étant l’accession de l’ Algérie à son indépendance, en 1962,aprés une guerre de près de huit années ...

Et pour ce qui est de Sayyid Qutb, qui est le maitre à penser des courants activistes de l’islamisme contemporain, ce fut un idéologue islamiste qui se déchaina pour lutter contre la civilisation occidentale et détourner les musulmans de la tentation d’y adhérer. Il avait été envoyé par son administration aux Etats-Unis pour étudier le système pédagogique de ce pays et il en revint, après un peu plus de deux ans. bouleversé, effaré par ce qu’il y avait découvert. Il se répandit alors par de très nombreux écrits pour mobiliser les musulmans contre le danger représenté, selon lui, par notre civilisation, décrivant celle-ci comme une société individualiste, spirituellement dépourvue de toute valeur, « sauf des valeurs matérielles comptées en argent » disait il.. On trouve dans ses écrits, par exemple la description suivante de la société américaine : « Une société gouvernée par un capitalisme d’accumulation, des monopoles, des intérêts usuriers, une civilisation toute d’avidité ». Autres critiques : « Cet individualisme égoïste empêche toute solidarité spontanée autre que celle à laquelle obligent les lois. Quelle vue matérialiste minable, desséchée, de la vie ! Cette liberté bestiale qu’on nomme la mixité, ce marché d’esclaves nommé émancipation de la femme ! Ces ruses et anxiétés d’un système de mariages et de divorces si contraire à la vie naturelle ! »Et il concluait ses écrits en faisant valoir, comparativement, les vertus de la civilisation musulmane, disant : « En comparaison, quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle humanité, en islam !»

Ce théoricien qui a fait école a donc consacré toutes ses énergies à mettre en garde le monde musulman contre le danger que représente ce « gouffre » qu’est notre civilisation, une civilisation qu’il considérait comme étant dans « un état primitif », un « état grave d’ignorance » que l’islam nomme « jahiliyya », c’est-à-dire l’ état dans lequel se trouvait l’ensemble du monde avant l’apparition de l’islam.

Pour tous les penseurs islamiques qui sont dans la lignée des Frères musulmans, comme ce fut le cas par exemple d’ Abdessalam Yassine au Maroc, et comme c’était le cas de l’imam Hassan Iquihoussen, la civilisation occidentale est « satanique », éloignée depuis longtemps de son vernis chrétien, et les musulmans qui veulent l’adopter sont soit des renégats dangereux, soit des naïfs victimes de « l’invasion culturelle de l’Occident ».Ils idéalisent le premier Etat musulman créé par Mahomet et ses compagnons à Médine, et voudraient qu’il soit le modèle pour le monde de demain. Pour eux, en effet, l’islam est la solution à tous nos problèmes, et ils s’élèvent contre « les doctrines destructrices de l’Occident » (al Madahib al-gharbiyya al-Haddama). Ils engagent donc les musulmans à mener un combat contre l’Occident .Voilà donc ce qu’est le fonds culturel de ces islamistes frèristes..

Dans un rapport du Sénat sur la radicalisation islamique, en date du 7/07/2020, la rapporteuse de la Commission écrivait : « Les Frères musulmans cherchent à déstabiliser notre société et à se faire reconnaitre le droit de régenter la vie des personnes de confession musulmane pour les isoler ».Et la journaliste Zineb El Rhazaoui qui travaillait à Charlie hebdo, et qui échappa miraculeusement à l’attentat du 7 janvier 2015 , a dénoncé, lors de son audition par la Commission d’enquête du Sénat, « toutes les manœuvres d’infiltration des Frères musulmans qui placent l’idéologie de l’islamisme au-dessus des valeurs républicaines ». Et elle avait courageusement déclaré : « Je ne crains pas de le dire : les Frères musulmans sont aux portes du pouvoir ».

On comprend donc les raisons pour lesquelles Gérald Darmanin a estimé nécessaire d’expulser l’imam Hassan Iquioussen. On ne peut que souhaiter que les juges du tribunal administratif aient le souci de parfaire le plus rapidement possible leur connaissance de l’islam car ils ne vont pas manquer d’avoir à intervenir, à l’avenir, dans de nouvelles affaires.

