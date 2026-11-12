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Blurred background"Les bonnes" de Jean Genet : la révolte des bonnes
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ATLANTI-CULTURE

12 novembre 2026

"Les bonnes" de Jean Genet : la révolte des bonnes

De : Jean Genet Adaptation et Mise en scène : Marina Delavau Durée : 1h20 Avec : Thomas Briquet, Marie Hamamdjian, Alix Petitgenet (Compagnie Collectif 42) Théâtre Pixel 18, rue Championnet 75018 Paris 01 42 54 00 92

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MOTS-CLES

Jean Genet , Marina Delavau , Théâtre Pixel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marina Delavau pour Culture-Tops

Marina Delavau est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).