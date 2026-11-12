ATLANTI-CULTURE

"Les bonnes" de Jean Genet : la révolte des bonnes

De : Jean Genet Adaptation et Mise en scène : Marina Delavau Durée : 1h20 Avec : Thomas Briquet, Marie Hamamdjian, Alix Petitgenet (Compagnie Collectif 42) Théâtre Pixel 18, rue Championnet 75018 Paris 01 42 54 00 92