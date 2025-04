Arun Dawson est candidat au doctorat au Department of War Studies, financé par le Freeman Air and Space Institute. Sa thèse s'appuie sur les achats de chasseurs de la RAF pour proposer une analyse originale de la grande stratégie britannique après Suez. Elle s'inscrit dans le cadre d'un intérêt plus large pour la manière dont le développement, la production et la diffusion de la technologie militaire interagissent avec les relations internationales. Arun a écrit et donné des conférences pour des publics militaires et civils sur ces sujets au Royaume-Uni et à l'étranger. Il est également intervenu en tant que commentateur expert dans les médias.