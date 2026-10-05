POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes aventuriers de minuit, de Julien et Florence Lefebvre
See image caption

ATLANTI'CULTURE

5 octobre 2026

Les aventuriers de minuit, de Julien et Florence Lefebvre : Conan Doyle et Jules Verne réunis pour une énigme victorienne

Il est minuit, Sir Doyle. Let’s go, mister Verne. Les princes de l’aventure se rejoignent. Jubilatoire !

Photo of Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops Go to Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

Julien Lefebvre , Florence Lefebvre , Elie rapp , Ludovic Laroche , Stéphanie Bassibey , Émilie Cazenave , Pierre André Juin , Jeanne Réot , Nicolas Saint-Georges

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops image
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).