ATLANTI'CULTURE
5 octobre 2026
Les aventuriers de minuit, de Julien et Florence Lefebvre : Conan Doyle et Jules Verne réunis pour une énigme victorienne
Il est minuit, Sir Doyle. Let’s go, mister Verne. Les princes de l’aventure se rejoignent. Jubilatoire !
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A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
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