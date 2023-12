Les attaques de navires commerciaux à l'entrée du canal de Suez vont changer la donne dans la guerre entre le Hamas et Israël

Samedi 16 décembre, l'armateur Mediterranean Shipping Company (MSC) a annoncé qu'il renonçait à faire circuler des navires sur la mer Rouge

Les terroristes Houthis du Yémen, soutenus et armés par l'Iran, ont sans doute pris l'initiative de trop.

Parce que les missiles qu'ils ont commencé à lancer dans le sud de la mer Rouge contre les bateaux de commerce qui remontent vers le canal de Suez risquent certes de faire des dégâts matériels et humains, mais surtout ils vont pousser les grandes compagnies de transports maritimes à changer de cap et à attendre que l'orage passe. Financièrement, elles ne peuvent pas prendre le risque de perdre des bâtiments et surtout leurs cargaisons. Elles ne trouveront plus une seule compagnie d'assurance au monde qui accepte de les couvrir dans ces conditions.

Résultat : les grandes compagnies de transports maritimes ont décidé de mettre leurs navires à l'abri. Le groupe MSC d'origine suisse a décidé de ne plus utiliser le canal de Suez , tant que la guerre ne sera pas arrêtée . Décision prise la semaine dernière à la suite d'une attaque contre l'un de ses navires, le MSC Palatium III, battant pavillon libérien, qui a été touché, vendredi par un drone dans le détroit de Bab al-Mandab, à l'extrémité sud de la mer Rouge. Aucun blessé n'a été signalé, mais le navire a subi des dommages dus à l'incendie et a été mis hors service.MSC est aujourd'hui la plus grande compagnie de transport maritime par conteneurs au monde.

Vingt-quatre heures plus tard, un autre navire battant pavillon libérien, l'Al-Jasrah, a été touché par un missile, obligeant le navire à se dérouter. Du coup, l'armateur français CMA CGM a ordonné à ses équipages d'éviter cette voie de navigation.

Cette voie de navigation est empruntée par les plus grands transporteurs pour assurer 40 % du commerce mondial, dont 70 % du pétrole, 60 % des produits exportés d'Asie en direction des pays occidentaux. On n'est donc pas dans le détail. Le mouvement des Houthis n'a pas choisi ces cibles par hasard. Dans les communiqués publiés par le porte-parole houthis, ces terroristes du Yémen interviennent en solidarité avec les mouvements du Hamas dans leur guerre contre Israël. Et en soutien aux palestinien comme tous les pays islamioques.

La réalité, c'est que personne dans le monde ne peut accepter qu'on vienne ainsi bloquer le commerce mondial. Les Occidentaux d'abord, parce que cela risque de détériorer le potentiel de la reprise mondiale. Mais les Occidentaux peuvent vivre si le pétrole du Golfe n'est pas livré. Ils ont trouvé, grâce au blocage des Russes, des sources alternatives, notamment en Amérique. Les Occidentaux risquent une nouvelle poussée inflationniste certes , mais cela leur donnera une raison supplémentaire d'accélérer les relocalisations industrielles.

Les plus gênés dans cette opération terroriste sont tous ceux qui se sont déclarés au côté des Palestiniens. Les producteurs de pétrole, dont on sait très bien l'ampleur du soutien qu'ils ont apporté aux mouvements islamistes radicaux, ont besoin de livrer leur pétrole. C'est le cas de l'Arabie saoudite et des monarchies du Golfe, qui vont tout faire pour calmer les Houthis du Yémen, si c'est possible. Le Qatar s'est déjà débarrassé des leaders politiques du Hamas, ne peut pas accepter ce blocage. Il n'y a que l'Iran qui reste ouvertement sponsor des terroristes, parce que tous les autres pays ne peuvent pas accepter ces missiles de la mer Rouge.

Y compris la Russie, qui a toujours été très prudente de ne pas attaquer le commerce international parce qu'elle en a besoin. Y compris la Chine, qui ne peut absolument pas soutenir des mouvements qui abîment ses plus gros clients. Parce qu'en cas de blocus du canal de Suez, la Russie et la Chine en seront les plus grosses victimes. Économiquement ca n’est pas tenable.

Contrairement à leurs objectifs, les groupes terroristes vont travailler contre leur camp