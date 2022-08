"Les algorithmes font-ils la loi ?" de Aurélie Jean : un plaidoyer qui allie rigueur scientifique et vision stratégique. Eclairant !

Les algorithmes ont pris place dans le haut du palmarès des peurs montantes générées par notre « nouvelle société numérique » dans laquelle nous sommes sans doute définitivement installés. La crainte d’une perte de contrôle généralisée de nos vies liée à l’intelligence artificielle s’appuie notamment sur une méconnaissance des algorithmes qui rythment nos actes et les séquences de vie dans leur quasi-totalité (mobilité, santé, travail, etc.)

En outre, la difficulté de compréhension et plus encore la maîtrise de leurs subtilités ajoutent à la confusion qui touche à leur utilisation et au danger qu’ils sont supposés représenter. «Les algorithmes sont au cœur du processus de décision dits automatisés qui concluent parfois à notre place ou arbitrent sur notre futur »

Aussi la question de leur régulation est-elle posée.

Aurélie Jean s’interroge sur la nécessaire adaptation de la loi à ce nouveau contexte : comment celle-ci est-elle pensée, appliquée, voire utilisée au sein même du système judiciaire ?

Avec le talent et le sens de la pédagogie qu’elle a su démontrer dans la publication de ses précédents ouvrages et dans ses développements très documentés, elle montre que “si les algorithmes ne peuvent pas faire la loi et s'ils ne disposent d’ aucune personnalité juridique, ils l’influencent et en orientent désormais la pratique”.

Il reste que les algorithmes sont comme la langue des hommes : « mal employés, ils deviennent une menace pour les principes de transparence et d’ équité mais bien maitrisés, ils peuvent au contraire guider ceux qui font la loi et l’exercent dans une approche d’ égalité de traitement. "