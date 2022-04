Les 30 questions auxquelles les candidats (y compris Emmanuel Macron) doivent répondre

L’intervention militaire russe en Ukraine et la montée des tensions internationales ne doivent pas empêcher le débat démocratique.

L’intervention militaire russe en Ukraine et la montée des tensions internationales ne doivent pas empêcher le débat démocratique en vue de l’élection du prochain Président de la République. La vitalité démocratique l’exige.

Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, de professeurs, d’essayistes et d’entrepreneurs. Ils ont vocation à intervenir régulièrement, désormais, dans le débat public.

Après une décennie de crise (terrorisme islamiste, crise financière, Gilets jaunes, Covid, …), cette élection aurait dû être un rendez-vous de clarification. L’intensité des transformations en cours appelle à délibérer activement car les orientations du prochain quinquennat, par les choix qui seront fait (ou ne le seront pas), marqueront notre pays sur le long-terme.

Voici 30 questions structurantes (et non exhaustives) qui doivent obtenir des réponses pour un vote parfaitement éclairé. En fonction des réponses apportées, la face de la France ne sera plus la même dans 5 ans.

Europe

1.Engagerez-vous une mutualisation européenne du siège français au Conseil de sécurité des Nations-Unies ?

2.Mutualiserez-vous notre dissuasion nucléaire pour constituer une force de défense de l’Union européenne ?

3.Engagerez-vous des négociations en vue d’élargissements de l’Union européenne ? Soutiendrez-vous l’adhésion de l’Ukraine ? De la Géorgie et de la Moldavie ? De la Turquie ?

Libertés publiques et valeurs

4.Supprimerez-vous le passe vaccinal ? Autoriserez-vous la reconnaissance faciale systématique ?

5.Légaliserez-vous la gestation pour autrui (GPA) ? Elargirez-vous les conditions de recours à l’euthanasie ?

6.Maintiendrez-vous le financement de structures relayant l’idéologie de la déconstruction (wokisme …), y compris à l’université ?

Souveraineté numérique

7.Investirez-vous dans un cloud souverain 100 % européen, notamment pour héberger les données du Health Data Hub ?

8.Investirez-vous dans un supercalculateur très hautes capacités pour nos simulations militaires et la cybersécurité ?

9.Renforcerez-vous notre dispositif public pour soutenir, par tous les moyens, nos fleurons industriels et numériques menacés de démantèlement, ainsi que nos startups innovantes ?

Souveraineté énergétique et agricole

10.Réviserez-vous le mix-énergétique décidé dans la loi de programmation ? Engagerez-vous la prolongation du parc nucléaire ? Dans combien de nouveaux réacteurs investirez-vous ? Relancerez-vous la recherche sur le nucléaire du futur (ASTRID, ITER) ?

11.Vous opposerez-vous à la stratégie « Farm to fork » qui accélère la dépendance alimentaire européenne ?

12.Renforcer notre stratégie d’approvisionnements y compris en révisant le cadre européen et OMC si nécessaire ?

Défense

13.Doterez-vous nos armées d’un 2ème porte-avions ? Privilégierez-vous la guerre du futur (drones, cyber) ? Ou assumerez-vous les moyens pour conforter le modèle d’armée complète ?

14.Resterez-vous dans l’OTAN et son commandement intégré malgré son « état de mort cérébrale » ?

Société, santé, éducation

15.Réaliserez-vous l’autonomie des établissements scolaires sur le modèle de l’autonomie des universités ?

16.Réviserez-vous le numerus clausus pour lutter contre les déserts médicaux urbains et ruraux ?

17.Prendrez-vous des mesures pour relancer la production de médicaments en France ?

18.Renforcerez-vous la stratégie contre les perturbateurs endocriniens ?

19.Limiterez-vous par la loi le délai maximal pour rendre les jugements pour la justice du quotidien et le droit du travail qui paralysent la vie des français et des entreprises ?

Immigration

20.Assurerez-vous la maîtrise des flux migratoires, y compris en réformant la Constitution ? Réviserez-vous les Accords d’Evian pour véritablement rebâtir la relation franco-algérienne ?

21.Maintiendrez-vous l’automaticité du droit du sol ? Conditionnerez-vous l’obtention de titres de séjours à la maîtrise de la langue française ? Rendrez-vous effectives les expulsions vers des pays réticents en conditionnant notre aide au développement et la délivrance de visas ?

Islamisme

22.Laisserez-vous sortir de prison les djihadistes en fin de peine ?

23.Réorienterez-vous notre diplomatie pour lutter efficacement contre l’islamisme ?

24.Ferez-vous de la radicalisation religieuse un motif de licenciement ? Interdirez-vous le port du voile dans les compétitions sportives ? Pour les accompagnatrices scolaires ? Interdirez-vous le port du burkini ?

Finances publiques

25.Inscrirez-vous dans le prochain programme de stabilité européen une réduction massive des dépenses publiques (et lesquelles ?), ou augmenterez-vous la dette ?

26.Réduirez-vous les effectifs publics de 200 000 ETP pour aligner notre taux d’encadrement administratif sur la moyenne OCDE ?

27.Soutiendrez-vous l’émergence d’une nouvelle politique monétaire ? D’un euro digital basé sur la blockchain ? De la prise en compte du climat dans le mandat BCE ?

Institutions

28.Approfondirez-vous les compétences décentralisées aux régions ? Supprimerez-vous les départements ? Envisagez-vous l’autonomisation de la Corse ?

29.Multiplierez-vous les conventions citoyennes ou restaurerez-vous le pouvoir du Parlement ? Introduirez-vous un scrutin proportionnel ?

30.Instaurerez-vous le vote par voie électronique ?

