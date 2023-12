"Le voyage de Gulliver" : Gulliver réunit avec bonheur les petits et les grands

Les Lilliputiens sont incarnés par des comédiens marionnettes hybrides, (tête humaine, corps de marionnette), un système qui permet de créer des petits personnages d’environ 50 centimètres très expressifs. Bien plus petits que Gulliver qui, lui, a sa taille humaine.

L’illusion est renforcée par un travail sur les décors représentés par des toiles peintes qui viennent s’insérer sur scène, et par les lumières, selon le procédé du théâtre noir, qui permet non seulement d’effacer complètement complètement le vrai corps des comédiens, mais aussi d’obtenir de nombreux effets magiques, vols, disparitions, déformations …

Enfin, comment ne pas mettre en avant le remarquable travail de Valérie Lesort et Christian Hecq et leur mise en scène pleine de poésie et e créativité.

Le spectacle s’adresse donc AUSSI aux enfants, qui constituent une partie importante des spectateurs. Il est bien agréable de voir cette vénérable institution qu’est l’Athénée rempli du rire des jeunes têtes blondes.

Malgré son aspect fantastique, Le voyage de Gulliver n’est pas seulement destiné aux enfants. C’est avant tout une satire sociale et politique que l’auteur a imaginée, dénonçant la versatilité des puissants, la quête du pouvoir absolu, les guerres inutiles pour en faire un hymne à la différence.

Gulliver observe et subit, tantôt amusé, tantôt agacé, les us et coutumes, les défauts et les qualités de ce petit peuple étrange, certes, mais finalement pas si éloigné du sien, du nôtre.