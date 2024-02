Le “Triangle de Weimar” veut mener le sursaut sécuritaire européen

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères ; Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères et européennes ; et Radoslaw Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, le 12 février 2024.

Les dirigeants de l'UE semblent désormais prêts à prendre directement en main leur sécurité extérieure. Les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne mettent l'accent sur l'"autonomie stratégique", en complément de leur dépendance à l'égard des structures existantes de l'Atlantique Nord.

Ce trio improbable de pays de l'UE a commencé à se positionner comme les leaders de facto du renouveau de la sécurité en Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a tenu une réunion rapide avec le président français Emmanuel Macron à Paris, avant de se rendre à Berlin le lundi 12 février pour discuter de la coopération en matière de sécurité avec le chancelier Olaf Scholz.

Démontrant que la coopération au sein du moribond Triangle de Weimar va redémarrer, chaque pays membre a déjà tenu une réunion tripartite à laquelle ont participé les ministres des affaires étrangères, juste à la sortie de Paris, lundi.

En toile de fond de ces discussions, les propos "imprudents" de l'ex-président américain Donald Trump sur les membres de l'OTAN qui ne contribuent pas, semant la panique en Europe. Seuls onze des 31 alliés de l'OTAN ont satisfait à l'exigence de 2 % de dépenses de défense de l'organisation en 2023, ce qui confirme l'évaluation de M. Trump - aussi peu diplomatique soit-elle - selon laquelle l'Europe considère la protection des États-Unis comme acquise : dix ans après l'annexion de la Crimée par la Russie et deux ans après l'invasion totale de l'Ukraine, de nombreuses armées de l'UE fonctionnent encore principalement sur des devises et des promesses.

Alors que le désir de sortir de l'apathie générale ne date que de quelques jours, les remarques de M. Trump et la probabilité accrue de sa réélection incitent les dirigeants de l'UE à intensifier leurs efforts en matière de sécurité.

"La coopération étroite entre nos trois pays - l'Allemagne, la Pologne et la France - est très importante pour nous tous", a déclaré M. Scholz lors de la conférence de presse conjointe avec M. Tusk.

C'est pourquoi je propose également de donner un nouvel élan au Triangle de Weimar au niveau des chefs d'État et de gouvernement, afin de donner un nouvel élan à l'Union européenne.

Le premier ministre polonais a utilisé un langage encore plus dramatique pour décrire la nécessité pour le Triangle de Weimar de jouer un rôle de premier plan dans l'architecture de sécurité de l'Europe.

"Nous serons respectés dans toutes les capitales du monde si nous croyons que l'Union européenne peut être une puissance non seulement civilisationnelle, économique et scientifique, mais aussi militaire", a déclaré M. Tusk.

La sécurité de la Pologne était sa principale priorité bien avant que l'Alliance civique libérale de M. Tusk ne prenne le pouvoir à la place du parti conservateur Droit et Justice (PiS). Cela fait plus d'un an que l'ex-PM Mateusz Morawiecki s'est engagé à consacrer 4 % ou plus du PIB du pays à la défense, en lançant plusieurs programmes de modernisation très médiatisés qui ont permis à la Pologne de devenir la prochaine superpuissance militaire en Europe.

Alors que M. Tusk ne fait que s'appuyer sur le travail de ses prédécesseurs, la renaissance du Triangle de Weimar pourrait attirer à ses côtés les deux plus grands poids lourds économiques et industriels de l'Europe. La France et l'Allemagne se targuent d'avoir les industries de défense les plus performantes de l'UE, mais aucune d'entre elles n'a atteint les 2 % de dépenses de défense l'année dernière. La France s'en rapproche avec 1,9 %, mais l'Allemagne reste loin derrière avec seulement 1,6 % de son PIB.

"Chaque minute compte pour préparer les Européens à absorber le choc d'un scénario tel que celui décrit par Donald Trump", a déclaré le ministre français des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à l'issue de la conférence. "Nous avons besoin d'une deuxième assurance-vie, non pas contre l'OTAN, mais en plus. Cela veut dire travailler sur le pilier européen de l'OTAN, construire une Europe de la défense, et acheter à nos industries en tant qu'Européens."

Selon son homologue allemande, Annalena Baerbock, "la coopération n'a jamais été aussi importante depuis la naissance du format de Weimar". La ministre allemande des affaires étrangères a ajouté que les trois pays "n'ont pas la même perspective en matière de défense", mais que l'important est qu'ils tirent "dans la même direction".

C'est vrai, la raison pour laquelle aucune grande stratégie n'a été dévoilée est que la France et l'Allemagne ont des points de vue très différents sur ce à quoi devrait ressembler une architecture de sécurité paneuropéenne.

M. Macron profite de cet élan pour défendre sa vieille idée d'"autonomie stratégique", une sorte de structure parallèle à l'OTAN, mais encore plus intégrée, qui pourrait même inclure la flotte de porte-avions ou le bouclier de défense nucléaire de l'UE. D'un autre côté, Berlin, qui craint de céder trop d'initiatives à Paris, la dernière puissance nucléaire de l'UE, souhaiterait que les choses restent moins intégrées et qu'elles améliorent plutôt la production et la coopération dans l'industrie.

Dans le même temps, Bruxelles profite également des secousses provoquées par les remarques de Trump pour promouvoir son idée d'une union de défense centralisée sous son commandement, avec une série de mécanismes de financement nouvellement proposés et un gigantesque fonds de défense commun de 100 milliards d'euros.

"Nous avons besoin d'une union de la défense et nous devons dépenser plus pour la défense", a déclaré lundi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, soulignant que l'Europe doit "renforcer notre industrie de la défense et devenir pratique en ce qui concerne notre indépendance stratégique".

Jusqu'à présent, cependant, de nombreux pays se sont montrés sceptiques quant à l'adoption de cette approche, même s'ils sont favorables au renforcement de la sécurité collective de l'Europe. Les acquisitions communes sont peut-être plus faciles que les investissements individuels en matière de défense, mais elles signifient également que Bruxelles contrôle le pot de vin.

L'idée d'une armée européenne sous le commandement de l'UE inquiète de plus en plus les États membres les plus souverainistes, et ce pour de bonnes raisons. Il y a une grande différence entre renforcer ses propres capacités tout en coopérant avec les autres et se soumettre à une structure militaire de plus en plus fédéralisée.

Néanmoins, nous pourrions bientôt assister à une imbrication stratégique des intérêts de Bruxelles et du Triangle de Weimar. La preuve pourrait en être le résultat de la visite de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à Paris mardi pour discuter de la sécurité avec le président Macron.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.