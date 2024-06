Le top 10 des plats à emporter les plus commandés a beaucoup bougé en 10 ans

En une décennie, les habitudes alimentaires des consommateurs ont connu des changements significatifs.

Fabrizio Bucella chronique la science et le vin. Docteur en physique et professeur des universités à l'université libre de Bruxelles, il tient une chronique pour Le Point "Le prof en liberté". Chaque semaine, on le retrouve dans le poste de radio et télévision belge de service public (RTBF). Sur les réseaux sociaux, il publie quotidiennement une vidéo ludique sur le vin et la science. Ses comptes sont suivis par plus de 200 000 abonnés.

Atlantico : Le top 10 des plats à emporter les plus commandés à beaucoup bougé en 10 ans. Quelles sont les principales évolutions constatées aux Etats-Unis ? Qu’est-ce que cette évolution traduit sur les pratiques culinaires ? Quels sont les plats préférés et quels types de cuisine sont les plus plébiscités ?



Fabrizio Bucella : La différence entre la liste 2013 et 2023 aux États-Unis est impressionnante. On file vers une cuisine moins saine, plus grasse, plus facile et encore plus internationale. Les trois premiers plats font peur : French Fries, Chicken Quesadilla et Mozzarella Sticks. Ces choses fonctionnent sur le triangle gras-sel-sucre. Clairement, elles sont néfastes pour la santé. Pourquoi les gens les consomment-ils ? C'est un paradoxe. En vérité, ces plats activent le circuit de récompense du cerveau. On se sent bien, on a envie d'en reprendre. Ces préparations fonctionnent à l'instar de drogues dures. Il est très difficile de les combattre, car on est heureux tout de suite, le sentiment de plénitude est présent, on relâche de la dopamine et de la sérotonine. En comparaison, la liste 2013 aux États-Unis pourrait presque figurer dans un restaurant diététique : Chipotle Chicken Sandwich, Pork Potstickers, Tomato Bisque Soup (traduire). L'astuce est que je suis certain que quand cette liste était sortie on avait dû se dire "Ah ! Qu'est-ce qu'on mange mal !". Eh bien, c'est pire.

Top 10 des plats à emporter en France en 2013-2014



Pizza - Indétrônable classique toujours très apprécié.

Burgers - Les chaînes comme McDonald's ont une grande popularité.

Sushi - Montée en popularité avec l'expansion des bars à sushi.

Kebabs - Un incontournable, particulièrement pour les sorties nocturnes.

Pâtes - Simple et rapide, souvent avec des sauces variées.

Crêpes - Sucrées ou salées, les crêpes restent populaires.

Tacos - Souvent fusion avec des ingrédients locaux.

Salades composées - Une option plus saine et légère.

Poulet rôti - Souvent accompagné de pommes de terre.

Sandwichs variés - Baguette, panini, etc., souvent pour les déjeuners rapides.



Top 10 des plats à emporter en France en 2023-2024



Poke Bowls - Très populaires pour leurs ingrédients frais et sains.

Burgers gourmets - Variétés premium avec des ingrédients de qualité.

Sushi et sashimi - Toujours en haut de la liste des préférés.

Pizza - Reste un classique indémodable.

Tacos français - Adaptation locale du plat mexicain.

Bols de salade - Popularité croissante des salades composées sur mesure.

Poulet frit - Influences américaines et coréennes.

Ramen et autres nouilles asiatiques - Particulièrement populaire dans les grandes villes.

Burritos - Déclinés avec de nombreuses options végétariennes et véganes.

Crêpes et galettes - Toujours appréciées, vendues par les food trucks et stands.





Des évolutions similaires ont-elles été constatées en France ? Les plats à emporter les plus commandés ont-ils beaucoup évolué en l'espace de dix ans ?



C'est compliqué de tirer des statistiques, car les sources diffèrent sensiblement. Ceci dit, la tendance est plus stable en France. Le top 3 de 2013 était : pizza, burgers, sushi. En 2024 c'est poke bowls, burgers, sushi, la pizza étant à la quatrième place. Bref, les burgers et la pizza restent des classiques indémodables. Par rapport aux États-Unis, c'est certainement meilleur pour la santé. Ceci étant, on a peut-être mangé notre pain blanc car l'épidémie d'obésité qui frappe depuis de nombreuses années les États-Unis touche maintenant aussi la France (17 % des adultes y sont obèses contre 42 % aux États-Unis). On le voit avec les jeunes enfants de 2 à 7 ans : 17 % sont obèses en France (c'est doublé depuis 1997). Or, un des facteurs principaux concernant l'obésité est l'alimentation.





Qu’est-ce que cela traduit sur les habitudes de consommation des Français ? L’influence des plateformes de livraisons a-t-elle participé à ces évolutions et nouvelles tendances ? Ou est-ce lié à des modes culinaires comme l’engouement pour les sushis, la folie des burgers ou le retour des pizzas ?



La Français restent le peuple qui passe le plus de temps à table. On est à 2 heures et 13 minutes quotidiennes en France et 1 heure 5 minutes aux États-Unis. C'est plus du double. D'ailleurs, la France a classé le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité en 2010. Attention, ce classement est une belle chose, mais le revers de la médaille est qu'il faut sans-doute protéger le patrimoine immatériel. D'une manière générale, les pays latins sont les pays où le repas pris en famille est un moment important. On prend aussi le temps de déjeuner lors de sa journée de travail. Tout ça est un peu remis en cause car, pour faire moderne, on pense qu'il faille manger une salade dans un bol en plastique devant l'ordinateur en grommelant en anglais. Outre, que c'est mauvais pour la santé, qu'on prend du poids, on perd le sens de la vie qui est de passer du temps avec nos semblables. Quel moment plus magique existe-t-il que le repas partagé ?





Avec l’ère du post Covid, quelles sont les dernières tendances en termes de plats commandés en France ?



Depuis le virus, la livraison de repas a explosé, avec l'essor des fameuses cuisines fantômes. Ce sont des cuisines qui ne font que des repas pour être livrés, souvent dans des conditions d'hygiène douteuse. Si vous achetez souvent des sushis et des sashimis, vous ne voudriez pas savoir dans quelles conditions ces plats sont préparés, car vous n'en commanderiez plus. Demain, on aura des livraisons par drones ou robots autonomes, cela va encore mieux fluidifier le dernier maillon de la chaîne. Enfin, les Français découvrent les repas en boîte ou en kit, avec les ingrédients déjà pré-dosés et qui nécessitent un temps de préparation très court. De l'autre côté, avec la crise, les restaurants sont devenus extrêmement chers. Donc, on y va moins. Les plats livrés à la maison s'engouffrent aussi dans cette brèche. L'astuce est que sur le moment le montant ne semble pas si important, mais prenez la peine d'ouvrir vos applications de livraison : faites le total sur les trente derniers jours. Vous seriez étonnés des montants dépensés.