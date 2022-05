"Le titre est provisoire" de Christophe Corsand : miroir et trompe-l’oeil

Une inconnue envoie sa pièce de théâtre à Manu. Celui-ci est séduit et tente de persuader son ami comédien Thibaud d’en faire la lecture. Celui-ci est en total désaccord sur la pièce et n’a aucune envie de la jouer. Divergence de point de vue qui n’irait pas plus loin si l’auteure ne faisait irruption au domicile de Manu. Tractation, diplomatie ou amitié et professionnalisme se disputent le terrain tant bien que mal.