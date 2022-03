Le surprenant lien entre accès à internet et mortalité Covid

Atlantico : Dans votre étude publiée dans JAMA Network Open, vous montrez que l'un des facteurs les plus systématiquement associés à un risque élevé de décès par Covid-19 aux États-Unis est le manque d'accès à Internet. Comment expliquez-vous ces résultats ? Dans quelle mesure les personnes n'ayant pas accès à Internet sont-elles plus susceptibles de mourir du Covid-19 ?

Qinyun Lin et Susan Paykin : L'accès à Internet n'était qu'une des nombreuses variables que nous avons explorées et dont nous avons supposé qu'elles pouvaient avoir un impact ou être associées au taux de mortalité du COVID-19 d'un comté. Cependant, c'est la seule variable que nous avons trouvée associée de manière significative aux taux de mortalité au niveau du comté dans les zones urbaines, suburbaines et rurales tout au long de la première année de la pandémie - la période que nous avons étudiée. Nous avons constaté que pour chaque pour cent supplémentaire de foyers n'ayant pas accès à Internet dans un comté, il y avait plus de décès dus au COVID-19 - entre 2,4 et 5,8 décès supplémentaires pour 100 000 personnes, selon la ruralité du comté. Dans les comtés ruraux (n = 1 619), il y a eu 2,4 décès supplémentaires pour 100 000 personnes ; dans les comtés suburbains (n = 689), il y a eu 2,9 décès supplémentaires pour 100 000 personnes ; et dans les comtés urbains (n = 659), il y a eu 5,8 décès supplémentaires pour 100 000 personnes - tout cela pour chaque pour cent supplémentaire de ménages sans accès à Internet dans ce comté. Il s'agit d'associations au niveau du comté, et nous ne disposions pas de données ni n'avons examiné l'impact sur les ménages individuels. Ces associations nous renseignent plutôt sur l'environnement qui caractérise et définit les lieux où résident les ménages et les communautés.

À Lire Aussi

Et au classement international de la surmortalité depuis les débuts du Covid, la France s’en sort…

Comparé à d'autres facteurs que vous étudiez tels que l'âge, le statut socio-économique, les maladies sous-jacentes ou le logement, dans quelle mesure le manque d'accès à Internet est-il un facteur de risque ?

Nous avons constaté que les comtés où le nombre de ménages n'ayant pas accès à Internet était le plus élevé étaient associés à des taux de mortalité plus élevés pour le COVID-19 au cours de la première année de la pandémie dans les comtés ruraux, suburbains et urbains des États-Unis. Nous avons également examiné l'impact de l'accès à Internet, parmi d'autres déterminants sociaux de la santé (SDOH) et facteurs structurels, dans différentes populations raciales et ethniques, et avons trouvé des associations significatives similaires entre l'accès à Internet et la mortalité due au COVID-19.

Pour les autres facteurs structurels, les associations variaient selon les groupes raciaux et ethniques et selon les contextes ruraux, suburbains et urbains. Les comtés et les communautés confrontés à une mortalité élevée due au COVID-19 ont dû relever différents défis. Dans notre étude, nous avons identifié 531 comtés qui ont eu le plus fort impact sur la mortalité pendant plus de 100 jours au cours de la première année de la pandémie (janvier 2020 - février 2021) et qui abritent les plus grandes parts de personnes appartenant à des groupes raciaux et ethniques particuliers : Noirs ou Afro-Américains, Hispaniques ou Latinos, et Blancs non hispaniques. Les comtés identifiés comme ayant un taux de mortalité élevé et une forte population afro-américaine présentaient une plus grande inégalité des revenus et davantage de séjours hospitaliers évitables. Les comtés à forte population hispanique et latino-américaine étaient souvent plus urbains, plus jeunes et en âge de travailler, avec des taux élevés de non-assurance. Les comtés blancs identifiés dans notre étude avaient tendance à avoir des populations plus âgées et un accès limité aux soins de santé.

Nous pensons que nos résultats liés aux différentes expériences des populations et des régions ont plusieurs implications importantes. Premièrement, la recherche sur les inégalités en matière de santé en général, et la recherche visant à orienter les politiques et les programmes liés à la pandémie en particulier, devraient explorer les modèles régionaux des déterminants sociaux de la santé et tenir compte des différences importantes entre les zones rurales, suburbaines et urbaines. Deuxièmement, en particulier pour les communautés hispaniques et latino-américaines, nos résultats corroborent des recherches antérieures qui ont révélé un risque élevé associé aux exigences de travail et à l'inquiétude quant à la recherche d'une aide médicale en raison des charges financières et des problèmes d'immigration. Troisièmement, de nombreux membres de la communauté noire n'ont pas les ressources financières qui leur permettraient de rester chez eux ou de chercher des soins de qualité, et risquent donc davantage de contracter un COVID grave. Nos recherches mettent en évidence le poids disproportionné de la mortalité due au COVID-19 sur les communautés de couleur des États-Unis, une plus petite partie de la population blanche par rapport aux populations hispaniques et afro-américaines connaissant des taux de mortalité élevés dus au COVID.

Est-ce l'accès à Internet lui-même qui est problématique ou est-ce un symptôme d'une situation socio-économique problématique qui est elle-même problématique ? Dans quelle mesure, alors, un bon accès à Internet peut-il être considéré comme une nécessité sanitaire ? La facilitation de l'accès à l'internet entraînerait-elle des améliorations significatives en matière de santé publique ?

L'association statistique que nous avons identifiée entre l'accès à Internet et le taux de mortalité COVID-19 persiste après avoir pris en compte le désavantage socio-économique et l'accès limité à des soins de santé de qualité. Cela suggère qu'il est probable que l'accès à Internet n'est pas seulement une mesure de substitution, mais aussi que l'accès à Internet (et son absence) a sa propre association unique avec le taux de mortalité de la COVID-19. Cependant, nous n'avons pas contrôlé tous les facteurs possibles que l'accès à Internet pourrait représenter dans l'étude. Notre analyse est exploratoire et d'autres recherches sont nécessaires pour examiner le rôle de l'accès à Internet dans les résultats de santé.

La relation entre l'accès à l'internet et la santé publique est actuellement peu étudiée et mérite absolument plus d'attention. Nous prévoyons également que ce n'est probablement pas la dernière pandémie que nous ou les générations futures connaîtront.la télésanté et l'apprentissage en ligne pour les enfants et les adultes sont probablement là pour rester dans une certaine mesure. Ces ressources devront être exploitées à l'avenir pour aider les gens à s'en sortir et à accéder aux ressources.