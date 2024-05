"Le Roi est nu" de Matthieu Falcone : une satire féroce de notre société

Le lecteur est plongé d’emblée dans l’univers trouble des intrigues et des rivalités politiques très contemporaines. Les portraits au scalpel des opposants notamment de El Modjo, influenceur et Youtuber aux 5 millions de vues, qui, comme son nom ne l’indique pas, est un royaliste haute époque descendant des mérovingiens. On l’appelle dans son petit groupe le Wisigoth. Pour lui, un roi c’est un personnage sacré (et à Reims pourquoi pas !). C’est clair, Michel premier est un usurpateur. El Modjo le fait savoir dans une vidéo assassine qu’il a postée sur les réseaux sociaux.

Chapitre suivant : on va faire un tour chez les gilets jaunes « graines de Zadistes ». Ceux- là sont attendrissants de naïveté, écolos dans l’âme retranchés quelque part dans les Alpes de Haute Provence ; ils vont se faire littéralement défoncer par les barbouzes du roi Michel. Le passage à tabac - ils en cultivent d’ailleurs - est un morceau d’anthologie digne du roman le plus noir de Chester Himes ou de James Hadley Chase ; les gendarmes de Forcalquier avaient repéré qu’ils pouvaient rassembler tous les culs-terreux alentour, tous les « pouilleux smicards » rejetons de Notre Dame des Landes qui ne pensaient qu’à foutre en l’air le pouvoir en place.

Après ce morceau de bravoure haut en couleurs, direction Marseille à la rencontre d’un groupe (!) de jeunes identitaires dangereux pour le pouvoir car animés par une vraie doctrine et une pensée politique. Sa figure de proue, son héroïne, est la jeune et enthousiaste Floriane Martelli. Dès le premier tiers de l’ouvrage on aura cerné le credo politique de l’auteur qui convoque Rodolphe Crevelle, Bernanos, Bainville, Maurras… Une longue conversation à la chandelle entre Floriane et Antoine Deconcourt, écrivain activiste et plume du roi, va permettre au lecteur de juger des mérites d’un système monarchique, « un mort qui ne pense qu’à revenir », et à Antoine Deconcourt, de goûter au plaisir de la chair tout en rêvant. La monarchie ? Certes, mais Michel Ier fera t- il un bon roi, un roi légitime et non un dictateur, fusse-t-il éclairé? Toutes les hypothèses sont sur la table, tous les complots sont permis ! Lequel l’emportera? Le thriller va prendre le pas sur l’essai politique. Effet de surprise garanti.