Le RN rate son coup, mais a posé des questions (sur la sécurité ou le social) qu’il faudra résoudre dans le respect des équilibres économiques

Jordan Bardella.

Les résultats électoraux ne tombent pas par hasard. Le RN a su apporter les réponses aux questions sécuritaires et sociales, mais n’a pas su gagner la confiance sur les questions économiques et financières.

Le RN est passé assez loin de la porte du pouvoir. Alors, beaucoup de commentateurs ne manquent pas de débattre depuis hier soir sur l'impact de la cuisine électorale des désistements.

Beaucoup affirment en effet que cette cuisine, plus ou moins pilotée de l'Élysée, a permis au front républicain, accouché aux forceps, de freiner la poussée du RN, ce qui suppose un piètre jugement des électeurs sur leur capacité à se déterminer. Et qui annonce une moisson de recours au Conseil constitutionnel.

D’autres, sans doute moins cyniques, considèrent que si le RN a perdu, c’est pour des raisons de fond et de programmes. Les électeurs ne sont ni aveugles ni sourds. Ils comprennent les ressorts profonds.

Leur démonstration est très simple et assez convaincante.

Premier point, le RN a séduit une forte majorité de Français en leur apportant des réponses possibles aux problèmes qui les obsèdent, à savoir la sécurité dans les villes et les campagnes, cette montée de la violence plus ou moins liée à une immigration non régulée, non contrôlée et non choisie.

C’est le RN qui a tiré le signal d’alarme et qui a compris que l'opinion publique française, quel que soit son quartier d'habitation et son statut socio-économique. Le RN a séduit son électorat en offrant des propositions sur l'autorité et l'ordre nécessaires à l'équilibre de la société.

Le RN a été la seule formation politique à ouvrir les yeux des Français sur ces dysfonctionnements qui étaient cachés ou niés par les partis de gauche et du centre. Le RN a profité de l'incapacité des courants politiques à faire un diagnostic correct de la situation et l'incapacité à prendre des mesures qui s'imposeraient : renforcement de la police et de la justice, mais pas seulement, restauration des valeurs traditionnelles et du fonctionnement des services publics.

Parallèlement, le RN a apporté une réponse sociale aux problèmes de misère et de ressenti d'un déclassement social. Sur ce point, le RN a cédé à la démagogie, mais comme la France insoumise faisait une surenchère extrémiste sur le terrain social, le RN a presque paru d'un conservatisme coupable.

Deuxième point, le RN a perdu avec un programme économique pas sérieux qui n'a pas pris en compte les enjeux qui nous guettent, notamment une situation économique fragile qui ne nous laisse aucune marge de manœuvre. Alors les dirigeants, (et notamment Jordan Bardella), ont édulcoré leur programme des dispositions les plus excessives en termes de dépenses publiques, mais cela n'a pas suffi à convaincre l'opinion que le RN pouvait avoir une véritable expertise sur les dossiers économiques. Les chefs d'entreprises, qui étaient curieux de ce que le RN pouvait leur offrir, ont été très déçus et ont refusé d'écouter un programme peut-être moins sulfureux que celui de LFI, mais inapplicable et inopérant pour relancer le redressement économique.

Contrairement à l'extrême droite italienne, contrairement à la droite des Pays-Bas ou de l'Allemagne, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont compris l'importance des entreprises dans la création de richesse.

La croissance est fabriquée par le génie des chefs d'entreprise, et la croissance, c'est l'emploi, le pouvoir d'achat, la productivité, la concurrence, l'innovation et la consommation. Jordan Berdella et Marine Le Pen sont restés sur un logiciel très étatique en matière de macroéconomie et surtout des ressorts nécessaires aux entrepreneurs : très étatiques, très centralisateurs, très protecteurs et protectionnistes, etc.

Ce logiciel a trop vieilli dans une économie mondialisée où la création de richesse dépend de la concurrence internationale, de la révolution digitale et même de la mutation climatique. Le RN aurait pu gagner, mais c'est un peu comme au bac. Il a fait un tabac sur les matières sociétales et sécuritaires, mais il s'est planté (une fois de plus) sur les matières économiques et financières. La politique c’est beaucoup de philo bien sure mais c’est aussi beaucoup de chiffres et de mathématiques.

Maintenant le plus dur reste à faire. Il va falloir découvrir dans ce capharnaüm une coalition qui se mette d’accord sur des réponses simple et attendues aux questions migratoires et un dispositif qui sécurise un redressement de l’économie sans lequel rien ne sera possible . Relancer la croissance sans pour autant charger la barque de l'Etat .

Une fois le programme tres simple écrit, il faudra trouver le Marion Draghi Français et capable de l’incarner. Ca va être plus complique que de réussir les Jeux olympiques.