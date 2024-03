Le prix de l’or flambe, ce qui mesure les incertitudes mondiales et ouvre la porte à toutes les spéculations

Les prix de l’or ont battu leur record historique absolu à 2195 dollars l’once.

Les prix de l’or ont battu leur record historique absolu à 2195 dollars l’once. Goldman Sachs le voit à 2500 dollars dans les six mois. Tout le monde achète et se protège des incertitudes : les Russes, les Chinois, les Américains… L’or est devenu le marqueur de la géopolitique.

« Monseigneur… C’est l’or de l'or… Monseignor… ». Tout le monde se souvient de ce dialogue fameux entre Yves Montand et Louis de Funès dans "La Folie des Grandeurs". Parce que l’or est revenu aujourd’hui au cœur de la folie des grandeurs. Mais l’or a toujours été présent dans les sociétés humaines. Aussi loin que nous remontons dans l’histoire de l’humanité, l’or a servi de moyen de paiement et d'étalon de la richesse. L’or, sous toutes ses formes, de cailloux, de poudre ou de bijoux, a toujours été la valeur refuge par excellence contre les crises, les incertitudes, les guerres… Ce qui est curieux parce que l’or ne rapporte aucun revenu mais apporte de la sécurité et de la puissance, comme disait Cléopâtre.

L’or est sans doute le métal le plus pur, plus inaltérable, mais aussi le plus rare, mais aussi celui qui a été depuis la nuit des temps investi d'un pouvoir quasi-magique, au point que toutes les religions ont préempté l’or comme un symbole du pouvoir surnaturel ou mystique.

Depuis un an, l’or est redevenu une des valeurs refuges les plus spéculatives, puisque les prix n’ont pas cessé de grimper. Depuis une semaine, la valeur a battu son record historique à près de 2200 dollars l’once à New York… un prix qui s’applique dans le monde entier. L’once est une unité de poids très ancienne qui représente 31,10 grammes. En France, le commerce de l’or reflète les mêmes valeurs. Le lingot d’un kilo vaut aujourd’hui 63 000 euros, le lingot de 500 grammes, 32 900 euros… mais on peut en acheter aussi sous forme de pieces de monnaire ou de bijoux.

Le prix de l’or dépend de l’offre et de la demande.

L'offre augmente assez peu. La recherche d’or sur le globe est assez peu fructueuse, l’exploitation des mines continue certes, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Amérique et finalement aux quatre coins du monde, les chercheurs d’or sont légion mais aujourd’hui comme hier, bien peu font fortune. Le commerce des pelles, des pioches et des engins de chantiers doit rapporter plus d’argent ; la demande, en revanche, ne cesse pas d’augmenter. Le total des stocks d’or connus dans le monde représente environ 80 000 tonnes ,

La moitié des stocks d’or connus serait utilisée dans l’industrie et dans la joaillerie, l’autre moitié serait thésaurisée sous forme de valeurs monétaires ou patrimoniales. C’est l’évolution de cette demande qui dicte le prix. Toute la question est de prendre en compte les facteurs qui pèsent sur cette demande et il faut reconnaître que depuis plus d’un an, elle a beaucoup changé. L’or est plus recherché aujourd'hui comme valeur refuge que comme composant industriel même si l'industrie de l'informatique continue de consommer beaucoup d’or.

Alors qui achète de l’or ? Eh bien, tout le monde… à commencer par la Russie qui achète de l’or pour compenser les sanctions qui touchent aux moyens de transactions monétaires, l’Inde qui a toujours été le plus gros détenteur d’or du monde et la Chine qui continue des réserves pour prendre un peu de recul par rapport au dollar. Mais à côté, les gros acheteurs sont les banques centrales qui constituent des réserves en cas de crise, y compris la Banque centrale européenne, la Réserve Fédérale et la Banque du Japon. Les États-Unis ont les plus grosses réserves d’or dans le monde (8500 tonnes) mais les grands pays européens détiennent chacun plus de 2500 tonnes de réserves chacun… la Chine est sans doute le plus gros producteur et le plus gros consommateur d’or (la Chine dispose d’un stock de 2500 tonnes).

Mais derrière les banques, il y a évidemment les particuliers qui sécurisent avec de l’or… parce que l’or est discret, on peut le cacher, on peut le transporter. Il ne brûle pas en cas d’incendie, on peut même le transformer en bijoux.

La raison première pour laquelle l’or a autant de succès, c’est évidemment l’incertitude. Tout a commencé avec la pandémie du Covid, et ça continue aujourd’hui avec la guerre en Ukraine, les risques de dérèglement du commerce international, et le conflit israélo-palestinien. Autant de facteurs et d’événements qui ont une résonance géopolitique internationale.

Reste que l’évolution des prix de l’or pour l’avenir proche est suspendue à deux séries de facteurs très précis.

D'abord, le retour éventuel sur le scène internationale de Donald Trump et la confrontation avec Vladimir Poutine. Tout est possible. Tout peut arriver. Ou les deux chefs d’État s’entendent sur un compromis de paix ou ils ne trouvent pas de compromis.

Ensuite, l’évolution des taux d’intérêt. L’or est un placement qui ne rapporte aucun rendement. Quand les taux d’intérêt sont élevés comme ça a été le cas au lendemain du Covid, les épargnants vont choisir des placements en obligations qui rapportent, surtout si l’inflation baisse. Depuis un an, les taux ont légèrement baissé à hauteur de l'inflation, d’où le retour en grâce de l’or… Si cette tendance à la baisse des taux se vérifie, l’or va encore monter, c’est le pari fait par Goldman Sachs. Si les taux reprennent de la hauteur, les acheteurs redeviendront frileux et l’or se stabilisera au niveau actuel.

Enfin, ces périodes d’incertitudes qui alimentent les spéculations, nourrissent aussi les malversations et les escroqueries. Le marché de l'or est évidemment contrôlé, on ne peut pas s’inventer « commerçant en or », il faut respecter la réglementation sur les poids, les origines, l’âge, les formats (du lingot aux différentes pièces) etc… mais ces réglementations qui sécurisent le marché dans les pays développés ne s’appliquent pas partout dans le monde. Il existe un marché noir, de gré à gré… à l'abri de toutes les normes et de toute fiscalité. Toutes ces pratiques sont évidemment dangereuses. Parce que les échanges de cash sont nombreux, les paiements en cryptomonnaies sont apparus et l'internet a ouvert un terrain nouveau aux escroqueries et aux arnaques en toutes sortes.