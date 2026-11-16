ATLANTI-CULTURE
16 novembre 2026
"Le plaisir de rompre" de Jules Renard : "Si tu reviens, j’annule tout…"
La pièce "Le plaisir de rompre" de Jules Renard est à découvrir au Théâtre de Poche Montparnasse.
3 min de lecture
"Le plaisir de rompre"
De Jules Renard
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Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.