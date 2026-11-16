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ATLANTI-CULTURE

16 novembre 2026

"Le plaisir de rompre" de Jules Renard : "Si tu reviens, j’annule tout…"

La pièce "Le plaisir de rompre" de Jules Renard est à découvrir au Théâtre de Poche Montparnasse.

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"Le plaisir de rompre"

De Jules Renard

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MOTS-CLES

le plaisir de rompre , pièce de théâtre , théâtre , Théâtre de Poche-Montparnasse , culture , culture tops , mise en scène , Jules Renard , Alice d’Arceaux , Pierre-Olivier Mornas

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

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