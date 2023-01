LastPass a été victime de deux cyber attaques.

Loïc Guezo est expert en stratégie cybersécurité. Loïc Guézo est Secrétaire Général du CLUSIF ( www.clusif.fr ). Il est par ailleurs membre de l’ARCSI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information) et réserviste Police Nationale, RCM (Référent Cyber Menaces). Twitter: @lguezo Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ lguezo/

Atlantico : Que sait-on de cette cyberattaque ayant visé LastPass ?

Loïc Guezo : Une fuite de données a été déclarée par LastPass mais cela ne touchait pas les données sensibles. On a quand même eu des informations complémentaires, donc on a appris que des données personnelles avaient fuité. Des mises à jour de ces informations ont annoncé un niveau de gravité supérieur. Des informations contenant des mots de passe avaient fuité. L’attaquant avait continué à être présent dans les infrastructures, et avait obtenu des données chiffrées, mais inutilisables.

Puis on a appris qu’un des clients de LastPass s’était fait voler par une Brute Force son portefeuille de bitcoins pour un montant de 50 000 euros, alors qu’il avait respecté toutes les conditions d’emploi, à savoir notamment la longueur minimum du mot de passe pour la clé Net. Quelqu’un aurait tout de même réussi à forcer le « masterkey ».

Est-ce qu’on doit réinterroger la pertinence de ces gestionnaires ?

La pertinence n’est pas remise en cause, car il y a toujours une règle du choix de la solidité intrinsèque de LastPass. Ensuite, le mot de passe-maitre relève de la responsabilité de l’usager. Et les attaquants n’ont pas eu accès à des clés Net qui leur permettent d’avoir accès à des données chiffrées.

En cas de faille, il faut être capable d’avoir l’information concernant la faille et en tant qu’utilisateur, il faut changer l’ensemble des mots de passe sur le site.

Cela doit nous inciter à prendre des précautions supplémentaires ?

LastPass apporte de la sécurité pour mettre en place un mot de passe unique pour l’utilisateur. Mais ce mot de passe doit être vraiment complexe, sinon l’ensemble des comptes est compromis.

Ajouter une seconde couche de sécurité avec l’authentification à deux facteurs est recommandé ?

Cela peut se faire pour le déverrouillage du portefeuille LastPass, mais là, c’est bien LastPass qui a été attaquée dans les infrastructures qui nous permettent d’extraire les données des clients. Mais ces données étaient bien gérées puisqu’elles étaient chiffrées. Le produit n’a pas montré ses insuffisances dans le module final.

Quelle est la solution pour améliorer la sécurité ?

C’est un équilibre entre la mise en place du système et la facilité d’utilisation de cette sécurité. Le mieux est d’avoir plein de mots de passe compliqués mais c’est ingérable pour l’utilisateur. LastPass reste donc un bon moyen de sécuriser l’ensemble des mots de passe.