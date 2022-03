« Le pétrole de Poutine a une odeur de mort »

C’est Zelensky qui le dit et il a raison

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jusqu’à maintenant, les sanctions occidentales ont épargné les hydrocarbures. Il n’échappera à personne que nous avons besoin du pétrole et du gaz russe. Il n’échappera pas non plus à personne que Poutine a besoin des rentrées financières que ça lui rapporte.

Si dépendance il y a, elle est donc réciproque.

Suite aux sanctions occidentales, la Russie est quasiment en faillite. Si elle ne peut écouler ses hydrocarbures, elle sera bientôt en cessation de paiement.

Ça peut donner à réfléchir à Poutine et à ses oligarques dont certains commencent déjà à le lâcher. Cette sanction, mortelle pour le régime poutinien, est actuellement envisagée par les Occidentaux. Ils n’ont pas encore franchi le pas car les écologistes allemands au pouvoir à Berlin avec les sociaux-démocrates s’y opposent.

Bien sûr que sans le gaz et le pétrole russe les prix des carburants et de l’électricité va augmenter. Bien sûr que ça va être douloureux pour le budget des ménages. Affranchissons-nous de cette morale boutiquière. La vie d’un Ukrainien ne se calcule pas en euros !

C’est aussi pour nous, pour notre liberté, que les Ukrainiens meurent. Les automobilistes qui se rendent à la pompe devraient au moins avoir la dignité d’y penser.

Il paraît, c’était sur Atlantico, que le pétrole iranien peut remplacer le pétrole russe. Est-on sûr qu’il ait une meilleure odeur ?