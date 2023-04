Le parentage (partage obsessionnel des photos de leurs enfants par les parents) est beaucoup plus dangereux qu’ils l’imaginent

Cependant cette pratique conduit à une énorme quantité de fraudes. C'est une bonne raison de ne pas publier d'anecdotes charmantes sur nos enfants. Mais pour de nombreux parents, le partage semble encore être le moyen le plus rapide et efficace de tenir les amis et la famille au courant…

Alors que les préadolescents et les adolescents utilisent plus que jamais les médias sociaux, leur présence en ligne commence souvent avant même qu'ils ne puissent dire « TikTok ». De nombreux parents commencent à partager des informations sur leurs enfants dès qu'ils ont pris leur première photo d'échographie, et cela ne s'arrête pas là. Au moment où les enfants ont 18 ans, une moyenne de 70 000 informations à leur sujet sont disponibles en ligne.

Jean-Paul Pinte : La dimension interactive des réseaux sociaux est indéniable. Dans un monde largement conditionné par les images, où ce qui n'est pas vu ne semble pas exister, les réseaux sociaux occupent un espace énorme et irremplaçable dans la vie de nombreuses personnes. Le sharenting, terme né de l'union du partage et de la parentalité, est l'acte de divulguer sa vie privée sur les réseaux sociaux afin de montrer au monde une certaine image du quotidien de la personne qui poste le contenu et de ses enfants (qui peut inclure des photos, des vidéos, des données et/ou des déclarations sentimentales).

53% des parents ont partagé des contenus sur leur enfant et le cas échéant, 91% de ces parents l'ont fait avant que leur progéniture ait atteint l'âge de cinq ans.

L'Assemblée Nationale s’est donc penchée tout récemment sur une proposition de loi visant à réguler le "sharenting" tant le phénomène présente de plus en plus de risques.

Dans le même ordre d’idée, cette pratique est de plus en plus courante, a révélé l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, dans une étude* en date du 6 février dernier.

Selon la Federal Communications Commission (FCC), plus de 95 000 personnes ont signalé environ 770 millions de dollars de pertes dues à des cas de fraude liés aux médias sociaux rien qu'en 2021. Les experts en sécurité de Barclays affirment que les deux tiers des cas d'usurpation d'identité affectant les personnes de plus de 18 ans ne résulteront pas de leur propre utilisation des médias sociaux, mais de ce que leurs parents ont partagé à leur sujet.

Les publications sur les réseaux sociaux donnent des informations aux criminels et aux personnes malhonnêtes et deviennent des données intelligentes pour les cybercriminels.

Ainsi on peut apprendre beaucoup sur l'école où étudient les enfants, sur leurs habitudes comportementales, sur les lieux et les moments où on est en congés (ce qui peut encourager les criminels ou les cambrioleurs à cambrioler la maison familiale étant au courant qu'il n'y a personne), etc.

Les enfants n'ont que très peu conscience aussi de ce que cela implique et, dans la plupart des cas, ne sont pas informés ou consultés sur les conséquences de cette pratique. Ce n’est que plus tard, quand ils découvriront leur ADN numérique et qu’ils sauront comment le cartographier ou retrouver toutes leurs traces qu’ils mesureront mais trop tard les véritables risques et répercussions sur leur recherche d’emploi, leur vie sentimentale et encore bien d’autres traces devenues indélébiles ou presque…

Dès le très jeune âge ils n’ont pas conscience de la notion de consentement qui est aujourd’hui importante dans la protection de leurs données personnelles et des risques de cyberharcèlement qui trouvent dans cette pratique un terreau sans précédent !

Notons ici pour conclure quelques principaux risques autour du Sharenting :

Disparition de la confidentialité et de la vie privée. En partageant la vie de nos enfants, nous exposons une vie privée qui, en réalité, leur appartient.

Cyberbullying. Avec le sharenting, nous pourrions favoriser -sans le vouloir- le harcèlement ou l’intimidation par internet car nous facilitons l’accès à nos informations et à celles de nos enfants.

Grooming. Une pratique de harcèlement pourrait se mettre en place à travers les réseaux sociaux.

Utilisation du contenu à des fins sexuelles. Des messages sexuels pourraient être envoyés à travers les réseaux et inclure le contenu que nous avons publié sur nos enfants.

Certaines applications essaient de trouver des solutions à ces problématiques. Une solution technique est-elle possible ?

On peut citer en France aussi un certain nombre d’applications qui permettent de réduire la propagation involontaire et méconnue de données et d’images sur les réseaux comme Family album où il est possible d’administrer et de modérer les acteurs autour d’un cercle familial. Ces exemples se révèlent payantes dans le temps, c'est ce que l'on peut vérifier à l'usage et c'est parfois la perte de photos ou autres désagréments qui entrent en ligne de compte pour la famille... Dans tous les cas si vous décidez de publier des images de votre enfant, il y aura toujours quelques principes à suivre pour protéger votre enfant sur le Web. Informez-vous sur les paramètres de confidentialité des contenus publiés : qui a accès aux partages, qui en est le propriétaire, etc.

Ne partagez pas des photos de votre enfant dénudé.

Ne renseignez pas le lieu des photos.

Sélectionnez qui a accès à vos publications : vous pouvez mettre vos comptes en privé pour que seules les personnes sélectionnées voient ces photos.

Au fur et à mesure que votre enfant grandit, intégrez-le dans le processus de diffusion de son image : demandez-lui s’il est d’accord pour que cette photo soit publiée, etc. Qu'en dit le droit ? En droit, selon la Cour de cassation, « toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». L’utilisation ou la diffusion de l’image d’autrui suppose donc son consentement. Lorsque la personne qui apparaît sur l’image est mineure, il est nécessaire de recueillir l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Ainsi, ce sont normalement les parents qui vont autoriser la publication de photographies ou d’informations intimes concernant leur enfant, voire son inscription sur un réseau social. Quand il s’agit de s’opposer à une atteinte, l’exercice des actions judiciaires appartient aux représentants légaux. Nous avons connu des procès « people », dans lesquels les parents ont engagé la responsabilité de ceux qui avaient violé l’intimité de leurs enfants mineurs, sur le fondement du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée et familiale. L’atteinte est sanctionnée par l’attribution de dommages et intérêts et/ou par la prescription par le juge de toutes mesures visant à faire cesser l’atteinte. Toute la difficulté du « Sharenting » est qu’ici, ce sont les parents, qui sont censés assurer la protection de l’enfant, qui sont à la source de la violation du droit à l’image et du respect de la vie privée de l’enfant. Même séparés, les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Ils se doivent de les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Pour garantir le respect du droit à l’image des mineurs, le député Renaissance Bruno Studer a déposé une proposition de loi. Est-ce la bonne manière de procéder ?