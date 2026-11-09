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WORLD IN MAPS

9 novembre 2026

Le monde par âge : pourquoi l’Afrique est le continent le plus jeune et l’Europe le plus âgé

Une carte saisissante réalisée par The World in Maps compare les continents selon leur âge médian, c’est-à-dire l’âge qui partage la population en deux moitiés égales, l’une plus jeune, l’autre plus âgée.

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World in Maps , carte , vieillissement , monde , europe , Afrique

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