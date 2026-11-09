WORLD IN MAPS
9 novembre 2026
Le monde par âge : pourquoi l’Afrique est le continent le plus jeune et l’Europe le plus âgé
Une carte saisissante réalisée par The World in Maps compare les continents selon leur âge médian, c’est-à-dire l’âge qui partage la population en deux moitiés égales, l’une plus jeune, l’autre plus âgée.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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