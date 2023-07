Le misérable petit poste offert à Pap Ndiaye

Pap Ndiaye a été nommé par le président de la République ambassadeur de France auprès du Conseil de l’Europe.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La République a des hochets et des fromages. Certains sont utiles et prestigieux. Par exemple le Conseil économique et social. On y case ceux qu’on veut récompenser.

Pap Ndiaye n’y a pas eu droit. Il a été nommé par le président de la République ambassadeur de France auprès du Conseil de l’Europe. Vous ne savez pas ce que c’est ? Pour vous informer, nous avons procédé à de fatiguantes et fastidieuses recherches.

Et voici le résultat de nos travaux. Le Conseil de l’Europe est un machin, un truc, un bidule qui ne sert strictement à rien. Pap Ndiaye a donc été désigné comme ambassadeur de France auprès de cet organisme. C’est-à-dire auprès de rien. Le Conseil de l’Europe réunit 47 pays européens (ils étaient 48 mais la Russie vient d’en être exclue). Cet organisme a un conseil des ministres composé des 47 ministres des Affaires étrangères des pays européens.

Et pour couronner le tout, il a auprès de lui 47 ambassadeurs. Il s’offre le luxe d’avoir une Assemblée parlementaire et ses députés ne sont pas élus mais désignés par les 47.

Tout cela ne sert à rien : le Conseil de l’Europe compte des milliers de fonctionnaires tous grassement payés. C’est auprès de cette entité inutile que Pap Ndiaye vient d’être nommé ambassadeur. Dans le genre de hochets mais en plus comique, il y a eu Ségolène Royal désignée comme ambassadrice auprès des pingouins.

Le Conseil de l’Europe ne sert à rien. Etre ambassadeur auprès de lui ne sert également à rien. C’est le cas de Pap Ndiaye. Et en tant que ministre de l'Education nationale, il servait à quelque chose ?

PS : Si Pap Ndiaye avait eu le sens du mot dignité, il aurait refusé cette aumône. S’il avait eu du panache, il aurait choisi de devenir prof. Mais le mot panache ne fait pas partie de son vocabulaire.