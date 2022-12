Le maire de Limoges a osé souhaiter Joyeux Noël à ses administrés…

Le maire de Limoges fait polémique après avoir souhaité "un joyeux Noël dans la joie du Seigneur".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ainsi il a souhaité Joyeux Noël aux habitants de Limoges. Nous mesurons donc à quel point est grande l'indécence du personnage. Il a aggravé son cas en ajoutant de la provocation à son insolence.

Voici son message en entier et notre main tremble en l’écrivant : « je vous souhaite un Joyeux Noël dans la paix et la foi du Seigneur ». « Seigneur » avec un grand « S » ! Il se pourrait bien que l’édile limousin appartienne à une secte dangereuse et inquiétante.

Du côté des mélenchonistes, ça hurle et ça proteste. Un certain Thomas Portes, député Nupes, sonne le tocsin. Il en appelle à Darmanin contre ce qu’il nomme un « séparatisme ». « Où est la République ? », se demande-t-il. Aux armes citoyens n’est pas loin ? Il nous semblait pourtant que le « séparatisme » concerne une autre religion que celle qui révère le Christ.

En 1905, les législateurs radicaux-socialistes n’ont pas été tendres avec les curés. Mais que l’on sache ils n’ont pas interdit Noël. Il s'agit, rappelons-le, d’une fête familiale qui peu à peu a perdu son aspect religieux.

Combien sont-ils encore à se rendre à la Messe de Minuit ? Quant au Père-Noël, que les enfants aiment tant, il n’a rien de catholique puisqu’il s’agit d’une invention commerciale américaine du 19e siècle.

Les mélenchonistes sont pétris de haine et de ressentiments. Si les bûchers étaient encore à la mode, ils entasseraient des fagots sous les pieds du maire de Limoges. A l’approche de Noël, nous vous disons amis lecteurs : « que le Seigneur soit avec vous ».

PS : Il apparaît clairement que le maire de Limoges est catholique. Est-ce un crime ?

À Lire Aussi

Les syndicats de la SNCF ont levé leur préavis de grève pour le Jour de l'An