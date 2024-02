"Le Labyrinthe des égarés" d'Amin Maalouf

Il faut écouter Amin Maalouf quand il confie sur le rapport entre la religion et l'identité que l'Occident et le monde arabo-musulman devraient se mettre à l'école de l'héritage offert par l'Asie orientale. L'écoute de l'autre est en effet essentielle à la fois pour s'humaniser et donc s'épanouir.