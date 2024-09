Gestion des forêts

Le futur de nos forêts repose aussi sur le politique

Le contexte politique national et européen est en plein bouleversement. La majorité introuvable à l’Assemblée nationale, la formation très hypothétique à ce stade d’un gouvernement capable de fixer un cap clair et stable dans le temps et le bouleversement des équilibres politiques au sein du Parlement européen font craindre aux acteurs de la filière bois une instabilité des politiques engagées. Ces bouleversements affecteraient inévitablement les forêts, dont la gestion et les orientations sont encadrées par l’Union européenne et la France.