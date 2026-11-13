ATLANTI-CULTURE

"Le fauteuil à Oreilles" : la société des artistes disséquée au scalpel De Thomas Bernhard

De : Thomas Bernhard Durée : 1h20 Mise en scène : Jean-Louis Thamin Avec : Robert Plagnol Théâtre du Petit Montparnasse 31, rue de la Gaité 01 43 22 77 74