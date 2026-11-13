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Blurred background"Le fauteuil à Oreilles" : la société des artistes disséquée au scalpel De Thomas Bernhard
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ATLANTI-CULTURE

13 novembre 2026

"Le fauteuil à Oreilles" : la société des artistes disséquée au scalpel De Thomas Bernhard

De : Thomas Bernhard Durée : 1h20 Mise en scène : Jean-Louis Thamin Avec : Robert Plagnol Théâtre du Petit Montparnasse 31, rue de la Gaité 01 43 22 77 74

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MOTS-CLES

Thomas Bernhard , Théâtre du Petit Montparnasse , Le fauteuil à Oreilles

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)