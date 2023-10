Le désarroi de Jérôme Guedj...

Jérôme Guedj, photo d'illustration AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Mélenchon, Boyard et Panot ont salué « les exploits de la résistance palestinienne », c’est-à-dire du Hamas.

Pas un mot de compassion de leur part pour les civils israéliens lynchés à mort, pour les filles violées puis assassinées. Du côté de chez Mélenchon, on est toujours mobilisés contre « les occupants sionistes ».

C’en était trop pour Jérôme Guedj qui s’est alors souvenu qu’il était juif. Il a mis du temps et avalait jusqu’ici toutes les couleuvres possibles.

Et puis là, soudainement, il a déclaré après les propos odieux des mélenchonistes : « La question se pose de rester dans la Nupes. » Pourquoi se poser la question ? Il eût été plus simple et plus honnête de quitter immédiatement cette formation.

Et même de la quitter bien avant. Jérôme Guedj a accepté sans broncher l’accueil triomphal fait par les mélenchonistes à Jeremy Corbyn, un antisémite britannique notoire. De même, il n’a rien dit quand le rappeur Médine qui suinte la haine antijuive a été invité à l’université d’été d’EELV, qui fait partie de la Nupes.

Jérôme Guedj est un juif très spécial. Un juif à éclipse. Un juif par intermittence. Et ainsi, il enrichit prodigieusement la palette du judaïsme !