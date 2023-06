"Le dernier des soviétiques", de Marc Nexon : Le destin de la société post-soviétique qui vit chichement au sein de la Russie arctique va-t-il basculer ? Un excellent roman historique

Situé en 2010, au milieu de nulle part, ce récit romancé met en scène un lieu et des personnages emblématiques de la Russie d’aujourd’hui : quelques centaines d’hommes, de femmes et d’enfants, vivent, isolés au sein de la forêt boréale, à près de 2.000 km au nord-est de Moscou. Isolé du reste du pays, à équidistance de la Mer de Barents, au nord, et de l’Oural, à l’est, le village d’Izhma desservit pendant vingt ans (1978 à 1998) une grande région sauvage dont les ressources, minières et pétrolières, paraissaient alors prometteuses pour les gouvernants communistes. Son aéroport rustique servit de plaque tournante aux liaisons aériennes de l’époque, au cœur de la république socialiste des Komis.

La chute de l’URSS et l’émergence chaotique de l’actuelle fédération de Russie ont changé la donne : après Gorbatchev & Eltsine, les dépôts de carburant, la fourniture d’électricité et les personnels aéroportuaires s’évanouirent: les passagers se raréfiaient et les vols s’espacèrent. Seul resté à son poste, Sergueï s’évertuait pour entretenir sa piste et son bâtiment de services, avec les maigres moyens du bord…

Le récit débute vers la fin de l’hiver 2009-2010. Toujours pas d’avion pour Izhma ; solitaire, Sergueï poursuit une mission impossible, surtout l’hiver : maintenir sa piste en état pour recevoir des avions. Des ragots entretiennent l’espoir d’une relance du trafic lorsque des compagnies minières montrent le bout de leur nez ; jusqu’au jour où, sans préavis, la vie de Sergueï bascule ! Medvedev est alors président intérimaire de la Fédération de Russie, et Poutine son Premier ministre omnipotent. Izhma, sa piste, son gardien, son policier, le pope local et un localiste du Drapeau Rouge, sont brutalement plongés dans l’actualité nationale. Leur destin va-t-il basculer ? C’est le thème de ce livre passionnant dont je préfère laisser le lecteur découvrir l’intrigue.

