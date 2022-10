"Le dépôt amoureux" de Camille Plazar : les naufragés du coeur

La pièce de théâtre "Le dépôt amoureux" de Camille Plazar est à découvrir au théâtre Les Déchargeurs.

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Le dépôt amoureux

De Camille Plazar

DUREE : 1H30

Mise en scène Camille Plazar

Avec Thomas Ailhaud, Gabriel Arbessier, Lorette Ducornoy, Anaïs Robbe, Léa Schwartz

INFOS & RÉSERVATION

LES DECHARGEURS

3 rue des Déchargeurs

75001 PARIS

01.42.36.00.50

http://www.lesdechargeurs.fr

Du 02.10.22 au 25.10 22 Du dimanche au mardi à 21H

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Noé a subi un “choc galant“. Profondément traumatisé, il est hospitalisé et opéré du cœur. À son réveil, il est diagnostiqué du syndrome de Separatus brutus, ce qui lui faut d’être transféré dans un centre de rééducation.

Il y rencontrera d’autres congénères atteint du même mal, et aussi désorienté que lui. Le lieu et les méthodes de soins sont étranges et basés sur un seul concept : « Lorsqu’on passe de de 2 à 1, que reste t-il de nous ? »

POINTS FORTS

Une formidable énergie circule sur le plateau : chaque comédien joue sa partition de façon originale, sans caricature, avec une sincérité déroutante et des ruptures jubilatoires.

Une comédie bien troussée, qui propose un spectacle loufoque et burlesque, et nous fait découvrir une autrice originale, tout à la fois drôle et poétique dans lequel théâtre et danse cohabitent avec intelligence.. La sensibilité du propos est parfaitement équilibrée avec une dose d’humour qui nous touche au cœur.

Nous sommes invités à un voyage insensé au plus profond du cœur, puisque le pari osé de ce spectacle est de nous parler de chagrin, de mélancolie et de tristesse avec originalité et avec un décalage absurde qui nous étourdit dans nos ressentis.

La peine d’amour devient tristement drôle et follement désespérante. Sous le masque du rire on évoque des sentiments profonds dans un dialogue ciselé et précis qui fait mouche.

QUELQUES RÉSERVES

Pas l’ombre d’un.

ENCORE UN MOT...

Dans la tempête de la rupture amoureuse, ces naufragés du cœur réchauffent le nôtre quoi qu’il advienne d’un « ça ira mieux demain » … et on y croit !

UNE PHRASE

LE DOCTEUR : « C’est la première fois qu’il est diagnostiqué !

NOÉ : Mais je dois tuer qui ?

LE COLLEGE DE DOCTEURS : Ça va aller.

[...]

NOÉ : J’ai voulu trier les souvenirs en me disant que ça allait m’aider à comprendre.

Du coup, j’ai mis tous les bons d’un côté et tous les mauvais de l’autre. Mais j’ai dû arrêter, c’était trop douloureux.

LE DOCTEUR : Sans paraître désespéré…Là … on a du progrès à faire !

L'AUTEUR

Camille Plazar se forme à la comédie au Studio de Formation Théâtrale, et crée en 2020sa compagnie Tout le monde n’est pas normal.

Elle monte sa première création Le dépôt amoureux, sélectionnée dans cinq festivals. Elle remporte le double prix du Jury Étudiant et du jury professionnel du Festival de Nanterre-sur-Scène. Cette autrice à découvrir est également assistante à la mise en scène de Florian Sitbon au Festival d’Avignon en 2021 sur Pan de Marius Von Mayenburg.