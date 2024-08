Lucyl Harrison est candidate au doctorat et fait des recherches dans le cadre du projet Living with Death : Learning from Covid (Vivre avec la mort : apprendre de Covid) et animatrice du podcast du livre de Covid, Pandemic Pages. Ses recherches se concentrent sur les nouvelles utilisations de la langue et de la littérature pendant la pandémie, afin de comprendre comment elles contribuent à la guérison et à l'adaptation à la perte, et sur la façon dont les écrivains ont réagi à l'épidémie de Covid-19 par le biais de la fiction et de la non-fiction.