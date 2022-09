Le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies : une farce tragique

Une vue générale d'une session du Conseil des droits de l'Homme à Genève, en 2013.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

Ancien élève de l’École nationale d’administration ( ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Atlantico : L’avocat Hillel NEUR a raconté sur Twitter son expérience au Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies. A quel point est-ce un récit juste de la dérive dans laquelle s’est enfoncée l’institution ?

Dov Zerah : Ce n’est pas la première fois que des critiques sont adressées au conseil, que sont mises en exergue les dérives de cette instance onusienne. Effectué par un avocat, ce récit a une force importante.

En 2008, la LICRA a reproché, dans un texte collectif signé par Elisabeth BADINTER et Élie WIESEL, au conseil d’être « devenue une machine de guerre idéologique contre ses principes fondateurs ». Mais, elle n’a pas été la seule à condamner cette instance ; sans que la liste soit exhaustive, il y a The Century foundation, Feedom House… et bien d’autres.

Le conseil focalise l’affrontement entre deux conceptions de la liberté et des droits de l’homme. D’un côté l’Occident qui considère que ces droits sont universels, comme le précise cet adjectif qualificatif présent dans la déclaration universelle des droits de l’homme. De l’autre, les opposants à cet universalisme qui contestent fondamentalement cette approche occidentale. Ils mettent en avant leur philosophie, comme les Chinois avec le confucianisme, ou leur tradition nationale. Quel que soit le prétexte, l’objectif est de faire prévaloir le principe « chacun est maître chez soi » !

Cette situation est un des signes caractéristiques du déclin de l’Occident, de la remise en cause de ses valeurs et de l’organisation internationale mise en place au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Quels sont les principaux biais actuels de l’institution ?

Dov Zerah : Le principal biais concerne Israël ; la seule démocratie proche-orientale, est régulièrement condamnée ; les résolutions concernant Jérusalem sont plus nombreuses que celles relatives à l’Iran, la Syrie et la Corée du Nord, sans oublier que la très grande majorité des dictatures des Amériques centrale et latines, des Afriques, d’Asie ou des pays arabes passent au travers des filets du conseil.

Les États-Unis ont également été épinglés et condamnés en 2018 pour leur politique « …inadmissible…et cruelle… » de leur politique de séparation des enfants et des parents à la frontière avec le Mexique. L’Oncle Sam en a pris ombrage et s’est retiré du Conseil.

Pratiquer la politique de la chaise vide ou arrêter de financer une institution onusienne comme l’UNESCO ne constitue probablement pas la bonne réponse, surtout lorsqu’on a porté « un coup de canif » à la Charte des Nations-Unies en envahissant l’Irak sans l’accord du Conseil de sécurité.

Mais, n’oublions pas que la Chine a aussi été condamnée pour ses violations des droits de l’homme au Tibet. Par ailleurs, la Russie a été suspendue du conseil à cause de son invasion de l’Ukraine et des massacres commis.

Quelles que soient les attaques des régimes autoritaires contre les démocraties libérales, l’Occident doit se servir du conseil pour en faire une tribune de promotion de la liberté et de la démocratie. La défense de ces valeurs n’est jamais acquise, c’est un combat.

À quel point les régimes autoritaires, et non respectueux des droits de l’homme ont-ils pignon sur rue dans le Conseil ?

Dov Zerah : L’affaiblissement relatif des États-Unis qui ont entamé leur retrait du Proche-Orient, d’Afghanistan…, tout comme la succession des échecs en Somalie, en Irak et dernièrement en Afghanistan ont remis en cause l’interventionnisme de la République impériale américaine… ce qui laisse libre champ aux autocrates !

Il n’y a plus beaucoup d’avocats en Occident pour défendre le droit d’ingérence ; en conséquence, les dictateurs peuvent continuer d’agir en toute impunité d’autant que les succès limités de la Cour pénale internationale ne découragent personne.

Comment expliquer ces dérives ?

Dov Zerah : Trois phénomènes concourent à accroître les marges de manœuvre des régimes autoritaires et à décrédibiliser le conseil des droits de l’homme :

- L’affirmation de la puissance de Pékin qui cherche à empêcher tout regard étranger sur les situations des Ouigours, des Tibétains et autres minorités, sur les violations des libertés, notamment à Hong Kong…

- Tous les dictateurs colombien, iranien nord-coréen, russe, syrien ou turc sont dans des stratégies impérialistes, conquérantes alors que, dans le même temps, l’Occident doute sur son message d’humanisme et le devoir d’ingérence.

- Le problème est systémique dès lors que la règle de la majorité prévaut et que les démocraties sont minoritaires.

Est-il possible de réformer le Conseil ?

Dov Zerah : De la même façon qu’il est difficile de faire évoluer le système onusien et d’intégrer les évolutions survenues depuis 1944, il est peu probable de corriger les dysfonctionnements du Conseil. Dès lors que la règle de la majorité ne peut être remise en cause, les régimes autoritaires ne vont pas prendre le risque de laisser le conseil fonctionner normalement et se transformer en tribunal de leurs atteintes aux libertés.

Au-delà du verrou du vote majoritaire, du principe « un État, une voix » qui favorise automatiquement les autocrates, il est impossible de prévoir une « paix idéologique » entre les tenants de l’universalisme et les adeptes du « chacun chez soi ». Les coups de boutoir des nationalistes déstabilisent les héraults de l’universalisme.

