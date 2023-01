Le Caucase, l’autre désastre de 2022 pour la Russie

En l'état actuel des choses, le tableau est désastreux pour la Russie dans le Caucase du Sud, d'autant plus que rien de ce qui est lié à cette situation n'est susceptible de s'améliorer de sitôt.

Quelle année catastrophique pour la Russie de Vladimir Poutine. Lorsque j'ai écrit mon article analysant la position de la Russie dans le Caucase du Sud à la fin de 2021 pour Riddle Russia, il semblait que les choses allaient bien pour Moscou. Ils avaient établi une présence militaire sur le territoire des trois républiques du Caucase du Sud (ainsi que des trois États non reconnus de la région) pour la première fois en plus de dix ans. Le Kremlin s'était remis de la décision prise par la Turquie d'enfoncer la porte dans le conflit du Karabakh en 2020 et avait mis en place un étau sur la région. Il était difficile d'imaginer que de nombreuses décisions concernant l'avenir proche du Caucase soient prises sans la forte contribution, ou du moins l'acceptation tacite, de Moscou.

Avance rapide de seulement douze mois. Après dix mois de désastre militaire en Ukraine, la Russie ne semble plus dominante dans le Caucase. En fait, la Russie est peut-être aujourd'hui à son niveau le plus faible dans la région depuis que la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont obtenu leur indépendance éphémère après la Première Guerre mondiale, il y a un siècle.

L'exemple le plus instructif en est donné par la crise la plus active de la région, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Les deux premiers mois de 2022 se sont déroulés assez tranquillement, avec seulement une poignée de violations du cessez-le-feu avant l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. Mais en mars, Bakou a fait monter les enchères, ses forces prenant le contrôle du village de Parukh, tenu par les Karabakhis, directement sous l'œil des soldats de la paix russes présents dans la région. Il s'agissait du premier test de l'Azerbaïdjan sur la capacité de la Russie à contrôler la situation au Karabakh et, plus largement, dans la région. Les forces de Moscou n'en sont pas sorties indemnes : elles n'ont pas réussi à convaincre les troupes azerbaïdjanaises de retourner à leurs positions antérieures et de renoncer au contrôle du village, malgré la violation manifeste de l'accord trilatéral de novembre 2020 qui a mis fin à la deuxième guerre du Karabakh.

Le pire est à venir. En août 2022, l'Azerbaïdjan a de nouveau eu recours à la force pour atteindre son objectif de prendre le contrôle de l'ensemble du Haut-Karabakh, en attaquant les positions arméniennes du Karabakh dans le corridor de Lachin, seule ligne de vie reliant le Karabakh à l'Arménie et au monde extérieur. Ce faisant, Bakou a réussi à forcer la restitution des villes de Lachin (Berdzor en arménien) et de Zabukh (Aghanvo) un an et demi avant le délai stipulé dans le cessez-le-feu de 2020. À peine un mois plus tard, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive de grande envergure, visant cette fois non pas le Karabakh, mais l'Arménie proprement dite. En deux jours de combats, près de 300 morts ont été confirmés, les troupes azerbaïdjanaises ayant occupé de nouvelles parcelles du territoire arménien. Les gardes-frontières russes actifs du côté arménien de la frontière n'ont rien fait ; une vidéo semble montrer des troupes russes quittant leurs positions à un poste frontière avant l'avancée azérie. En fin de compte, ce n'est pas la médiation russe qui a mis fin aux combats, comme les années précédentes, mais une diplomatie intense et la pression des États-Unis - une première dans ce conflit.

Cette situation s'inscrit dans le cadre d'une crise de confiance plus large à l'égard des capacités de la Russie et de sa valeur en tant que partenaire en Arménie en général. La Russie et l'Arménie ont des liens militaires formels forts : les deux pays ont un traité de défense mutuelle depuis 1997 et sont tous deux membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), qui comprend également une clause de défense mutuelle qui, si elle est invoquée, oblige tous les autres États membres à fournir des moyens militaires pour défendre le membre en question. Lors de l'offensive azerbaïdjanaise de septembre, l'Arménie a précisément promulgué cet article, mais elle s'est heurtée à l'immobilisme du bloc dominé par la Russie, qui a décidé de déployer une simple mission d'enquête. Cette décision a donné lieu à des manifestations sans précédent contre l'OTSC à Erevan, des membres du public arménien appelant l'Arménie à se retirer du bloc, tandis que de hauts responsables arméniens ont ouvertement déclaré leur manque de confiance dans l'organisation.

Enfin, l'incident le plus accablant pour la crédibilité de la Russie en Arménie et dans le conflit du Karabakh est survenu à la fin de l'année. Le 12 décembre, un groupe d'"éco-activistes" azerbaïdjanais a installé un camp sur le corridor de Lachin, bloquant la seule route reliant le Karabakh à l'Arménie et au monde extérieur. Les manifestants, déployés de manière transparente par le régime d'Aliyev - l'Azerbaïdjan est un pays dans lequel les véritables actions de protestation sont dispersées violemment par la police en quelques minutes - ont entamé un blocus qui dure depuis plus d'un mois maintenant et qui ne montre aucun signe d'apaisement. Les forces de maintien de la paix russes, qui sont censées garantir le libre passage des marchandises et des véhicules le long de la route, ont plutôt assuré la sécurité des "manifestants". Les responsables arméniens ont réagi avec force : M. Pashinyan a déclaré lors d'une réunion avec M. Poutine lui-même qu'"il s'avère que le corridor de Lachin n'est [en fait] pas sous le contrôle des forces de maintien de la paix russes", tandis que le chef du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigoryan, a affirmé que l'Arménie subissait de "fortes pressions" pour rejoindre l'État de l'Union russo-biélorusse et que le blocage du corridor en faisait partie. L'incapacité ou la réticence de la Russie à ouvrir la route de Lachin est devenue le point d'achoppement le plus grave des relations russo-arméniennes à ce jour, et même si la route est rouverte demain, le mal est fait.

Face à tout cela, deux autres acteurs étrangers se sont impliqués beaucoup plus directement en Arménie : les États-Unis et la France. Washington a entrepris une intense activité diplomatique à la suite des combats de septembre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ayant appelé Pashinyan et Aliyev presque quotidiennement pendant des semaines pour maintenir le fragile cessez-le-feu. De hauts responsables arméniens, quant à eux, ont passé de longs séjours aux États-Unis cette année, le ministre des affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le ministre de la défense Suren Papikyan y faisant des voyages de plusieurs semaines, sans parler de leurs nombreuses visites en France également. Le point culminant de ces efforts a été la visite, le 18 septembre, de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Erevan, au cours de laquelle elle a tenu des propos vigoureux contre l'agression de l'Azerbaïdjan, citant l'Arménie aux côtés de Taïwan et de l'Ukraine pour déclarer que le monde "doit choisir la démocratie [plutôt que] l'autocratie". Ces liens croissants n'ont pas encore donné lieu à des engagements fermes sous la forme d'une aide ou d'une coopération militaire supplémentaire (bien que cela soit en cours de discussion), mais l'Arménie a effectué son premier achat d'équipement militaire à l'Inde cette année, en achetant pour 250 millions de dollars de systèmes d'artillerie à roquettes. Dans l'ensemble, tout cela constitue un déclin de la puissance russe relative en Arménie à un degré qui aurait semblé impensable il y a seulement un an.

Les choses ne se sont guère améliorées pour Moscou dans le reste de la région non plus, y compris avec l'autre principale partie au conflit du Karabakh : l'Azerbaïdjan. Si Bakou s'est officiellement rapproché de la Russie cette année, en signant un traité d'alliance avec Moscou littéralement deux jours avant son invasion de l'Ukraine, la réalité est plus nuancée. Ilham Aliyev a cherché à faire de la Russie l'un des principaux épouvantails de l'Azerbaïdjan, la main cachée qui cherche à enhardir les séparatistes du Karabakh et à déstabiliser le "processus de paix", tel qu'il existe, avec l'Arménie. Le ciblage de Ruben Vardanyan, l'oligarque d'origine arménienne qui a renoncé à sa citoyenneté russe et s'est installé au Karabakh pour servir comme ministre d'État dans le gouvernement de Stepanakert, comme agent du Kremlin envoyé pour faire dérailler les pourparlers de paix avec Erevan, en est un excellent exemple. Moscou a visiblement, et de manière plutôt humiliante, renoncé à sa position traditionnelle de courtier en puissance régionale et a perdu une grande partie de son influence sur Bakou, ayant désormais, à bien des égards, plus besoin de l'Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan n'a besoin de la Russie. N'ayant plus beaucoup d'amis dans le monde, la Russie n'a pas voulu prendre de mesures susceptibles de contrarier son petit voisin du sud, mais elle a dû faire face à de nombreux défis pour ses forces de maintien de la paix au Karabakh, qui les ont fait paraître impuissantes. Alors que la Russie compte sur de nouveaux accords gaziers avec l'Azerbaïdjan pour l'aider à blanchir efficacement une partie de son gaz dans les ventes à l'Europe, c'est maintenant Aliyev qui tient bon nombre des cartes dans sa relation avec Poutine.

L'évolution de l'influence russe dans le dernier État du Caucase du Sud a été moins spectaculaire, mais guère plus rassurante pour Moscou. En Géorgie, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a fait tout son possible pour éviter tout antagonisme avec le Kremlin, à un point tel qu'il est devenu scandaleux au sein de la population géorgienne (peut-être la plus anti-russe en dehors de l'Ukraine). Si les dirigeants de la Géorgie, y compris son cardinal gris et dirigeant de facto Bidzina Ivanishvili, ont désormais évité d'apporter un soutien quasi total à l'Ukraine, ils restent au moins publiquement engagés en faveur de l'adhésion de la Géorgie à l'UE. La présence militaire de la Russie dans les États séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, contrôlés par les Russes, constitue un moyen d'action plus tangible dans la région. En Abkhazie, plus des trois quarts des équipements militaires russes stationnés sur le territoire avaient été envoyés en Ukraine en mai, tandis qu'un autre analyste bien informé a déclaré à l'auteur que "tout" avait été transféré hors d'Abkhazie, ce qui a suscité la crainte de la population locale face à toute tentative de la Géorgie d'en tirer parti. La Russie a également recruté massivement au sein de la population d'Ossétie du Sud (qui compte peut-être 30 000 personnes au total) pour ses opérations en Ukraine, ce qui a provoqué des troubles lorsque des combattants déserteurs ont remis en question le président de l'Ossétie du Sud de l'époque. La confiance dans la capacité de la Russie à garantir la sécurité a été ébranlée à Soukhoumi et à Tskhinvali pour la première fois depuis l'occupation de facto des deux régions par la Russie en 2008.

En l'état actuel des choses, le tableau est désastreux pour la Russie dans le Caucase du Sud, d'autant plus que rien de ce qui est lié à cette situation n'est susceptible de s'améliorer de sitôt. Alors que l'invasion de l'Ukraine continue de vaciller, exigeant de plus en plus de ressources et d'attention de la part du Kremlin, Moscou aura du mal à maintenir son niveau d'influence actuellement affaibli dans la région et à ne pas glisser encore plus. Au contraire, alors que les braises de la rébellion recommencent à brûler parmi les formations séparatistes tchétchènes reconstituées qui sont désormais actives et se développent en Ukraine, l'emprise de Poutine de part et d'autre des montagnes du Caucase pourrait commencer à s'effilocher en 2023.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI