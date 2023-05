Le capitalisme déchaîné

La leçon à tirer de Nayar est, d'une certaine manière, simple. Le capitalisme, s'il n'est pas ancré dans la société et s'il n'accepte pas de limites à ce qui peut être marchandisé, doit passer par des périodes récurrentes d'effondrement et de prospérité.

Krishnan Nayar soulève trois points essentiels dans l'ouvrage qu'il vient de publier, Liberal Capitalist Democracy : The God that Failed. Premièrement, il affirme que les révolutions bourgeoises ont souvent échoué à conduire à la démocratie, un point de vue fortement ancré dans l'histoire anglo-américaine du Whiggish et dans le marxisme simplifié. Elles ont plutôt provoqué une réaction aristocratique et des développements économiques autoritaires qui, à bien des égards, ont été plus fructueux que ceux de la démocratie bourgeoise. En d'autres termes, la démocratie ne vient pas avec le capitalisme et, comme nous le verrons, le capitalisme la détruit souvent. Les modernisateurs autoritaires (Nayar en étudie quatre : l'Allemagne d'après 1848, la France de Louis Napoléon, l'Allemagne de Bismarck et la Russie de Stolypine) ont bénéficié d'un large soutien de la part de la bourgeoisie qui, craignant pour ses biens, a préféré se ranger du côté de l'aristocratie réformatrice plutôt que de jeter son dévolu sur le prolétariat. C'est d'ailleurs l'une des déceptions qui ont surpris Marx et Engels en 1848-51, lorsqu'ils ont constaté que les classes possédantes se rangeaient du côté de Louis Bonaparte plutôt que de celui des ouvriers parisiens.

Deuxièmement, Nayar affirme que le capitalisme darwinien débridé conduit toujours à l'instabilité et à l'anomie sociales, et que l'instabilité sociale renforce les partis de droite. Il affirme ainsi que la montée au pouvoir d'Hitler a été rendue possible, voire causée, par la dépression de 1928-1932, et non, comme le pensent certains historiens, par la peur du communisme ou les mauvaises tactiques du parti communiste qui, au lieu de s'allier aux sociaux-démocrates, les a combattus.

Troisièmement, et c'est peut-être le plus intéressant pour l'instant, Nayar affirme que le succès du capitalisme occidental au cours de la période 1945-1980 ne peut s'expliquer sans tenir compte de la pression exercée sur le capitalisme à la fois par l'existence de l'Union soviétique en tant que modèle alternatif de société et par des partis de gauche forts liés aux syndicats dans les principaux pays d'Europe. En ce sens, la période des trente glorieuses, qui est aujourd'hui considérée comme la période la plus fructueuse du capitalisme, s'est produite à l'encontre des tendances capitalistes normales. C'était une anomalie. Elle ne se serait pas produite sans la pression socialiste et la peur des émeutes, des nationalisations et, oui, des défenestrations. Mais avec la montée de l'économie néolibérale après 1980, le capitalisme est volontiers revenu à ses versions originales du 19e et du début du 20e siècle, qui produisent régulièrement de l'instabilité sociale et des conflits.

La leçon à tirer de Nayar est, d'une certaine manière, simple. Le capitalisme, s'il n'est pas ancré dans la société et s'il n'accepte pas de limites à ce qui peut être marchandisé, doit passer par des périodes récurrentes d'effondrement et de prospérité. Mais ces deux phénomènes ne peuvent pas être considérés comme un plus et un moins qui s'annulent l'un l'autre. Leurs effets politiques sont très différents. Et c'est là que Nayar prend à partie de nombreux économistes qui considéraient la dépression des années 1920 comme une période de purification du capitalisme devant déboucher sur un boom. Le fait est qu'il s'agit ici de personnes réelles et non de simples chiffres : beaucoup ne veulent pas attendre que le boom se produise ; il se peut même qu'ils ne soient pas là lorsqu'il se produira. C'est pourquoi ils votent pour des solutions radicales ou descendent dans la rue. C'est un aspect souvent oublié par les économistes qui traitent les revenus des individus sur le long terme comme une somme mathématique sans se rendre compte que les effets politiques des moins sont très différents de ceux des plus.

Si nous examinons les trois thèses principales du livre de Nayar, aucune d'entre elles n'est nouvelle. Mais elles le sont lorsqu'elles sont mises bout à bout et replacées dans leur contexte historique. Les modernisations autoritaires ont bien sûr fait l'objet de nombreux ouvrages, dont certains, comme le classique de Barrington Moore, sont cités ici. La montée du fascisme a été, et est toujours, de plus en plus liée aux politiques d'austérité, comme l'ont fait récemment Mark Blyth dans Austerity : History of a Dangerous Idea et Clara Mattei dans The Capital Order : Comment les économistes ont inventé l'austérité et ouvert la voie au fascisme. Nayar exagère peut-être en affirmant que de nombreux historiens tels que Ian Kershaw et Joachim Fest ont tendance à ignorer les causes économiques de la montée du nazisme parce qu'ils considèrent l'économie capitaliste comme acquise. C'est peut-être vrai pour certains observateurs contemporains comme Churchill ou Keynes, qui semble avoir été inconscient des effets politiques de la crise jusqu'à une date relativement tardive, mais les historiens les plus sérieux reconnaissent l'impact considérable de la dépression. Il est en effet difficile de ne pas le faire lorsque le PIB de l'Allemagne a diminué d'un cinquième et que plus d'un quart de sa population active était au chômage.

Cependant, Nayar présente un argument plus subtil qui concerne la position des partis communiste et social-démocrate en Allemagne. Contrairement à de nombreux historiens qui reprochent à Staline d'avoir décidé d'orienter l'animosité du KPD non pas vers les fascistes mais vers ceux que Staline appelait les "sociaux-fascistes", c'est-à-dire le SPD, Nayar pense que la collaboration entre les deux partis était impossible compte tenu de leurs circonscriptions électorales et de leurs positions différentes au sein du système de Weimar. Le SPD était fortement ancré dans le système de Weimar. Il a participé aux politiques d'austérité, soutenu les réductions de dépenses et l'équilibre budgétaire, et a été impliqué dans la décision de ne pas prolonger les allocations de chômage qui a déclenché une nouvelle chute du gouvernement et les élections qui ont finalement porté les nazis au pouvoir (grâce aussi, bien sûr, aux machinations en coulisses de von Papen et du fils d'Hindenburg). Le KPD, quant à lui, a vu ses rangs grossir par les chômeurs, c'est-à-dire par les mêmes personnes que les sociaux-démocrates poussaient dans la rue. Il était impossible pour les deux partis de collaborer, que Staline le veuille ou non. Certes, l'absence de coopération a ouvert la voie à Hitler, mais sans connaître l'avenir, ce qu'aucun acteur de la vie politique ne peut évidemment savoir, il est tout simplement impossible que les deux grands partis de gauche puissent un jour unir leurs forces.

Le troisième point soulevé par Nayar concernant le soutien indirect que les régimes communistes et les partis de gauche ont apporté au capitalisme et aux capitalistes, en les poussant à réformer le système et à réaliser qu'en l'absence de politiques sociales beaucoup plus fortes, ils risquaient d'être submergés par les partis communistes, est également un point qui est de plus en plus reconnu. Voici le lien vers un article empirique très important d'André Albaquerque Sant'Anna qui montre que les politiques sociales ont été plus fortement développées dans les pays où les partis socialistes ou communistes étaient plus forts ou où la menace de l'Union soviétique était plus grande. Nayar cite un certain nombre d'hommes politiques et d'intellectuels britanniques qui font le même constat, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Il critique à juste titre Tony Judt qui, bizarrement, a refusé de l'accepter.

L'expérience soviétique et son importance internationale n'ont pas joué un rôle uniquement en Europe occidentale ; elles n'ont pas joué un rôle uniquement en Italie où, à un moment donné, un tiers de la population votante soutenait le parti communiste, ou en France où la part des communistes oscillait autour de 20 %, mais elles ont également joué un rôle important ailleurs, y compris dans les débuts de la planification néerlandaise ou des plans quinquennaux indiens. Je pense donc qu'il n'y a pas de contestation sérieuse à ce sujet. Nayar pourrait s'en prendre à certains historiens qui sont singulièrement aveugles à la réalité, mais le point de vue raisonnable est que l'expérience soviétique (très embellie) a eu un impact important, promouvant indirectement des politiques qui n'auraient jamais vu le jour autrement et qui auraient été rejetées d'emblée par la classe capitaliste.

Dans cette partie du livre, Nayar est cinglant quant à la déconnexion des soi-disant intellectuels marxistes avec la réalité de leur propre pays et du monde. Il attribue à juste titre cette déconnexion à l'incapacité d'accepter que le capitalisme a été, même à contrecœur, accepté par la majorité de la population, y compris par la majorité des travailleurs, que les revenus réels ont augmenté et que le rôle typique du parti communiste, qui se considérait comme le leader de la classe ouvrière dans une relation antagoniste avec la bourgeoisie, était tout simplement obsolète. En conséquence, les intellectuels marxistes sont devenus ce que Nayar appelle des "playboys intellectuels" sans aucun impact perceptible sur la politique. Ils nous paraissent aujourd'hui, et ils l'étaient probablement à l'époque, risibles. S'ils s'étaient réellement intéressés au marxisme, et non à la philosophie pour quelques-uns, s'ils s'étaient intéressés aux sujets qui préoccupaient Marx, Engels, Lénine, Trotsky, Kautsky, etc., et qui avaient trait au développement du capitalisme et à la vie des gens normaux, ils auraient remarqué les changements qui se sont produits entre 1945 et 1980. La taille de la classe ouvrière avait diminué, les revenus réels avaient augmenté, le pouvoir des syndicats disparaissait, les grandes entreprises n'exerçaient plus le rôle qu'elles avaient dans le passé et, peut-être plus important encore, le changement technologique était devenu très différent du progrès technologique connu au 19e et au début du 20e siècle. Tous ces développements ont tout simplement échappé à l'attention des (quasi) marxistes mentionnés par Nayar : Sartre, Althusser, Marcuse. (Pour être juste, la sélection de Nayar est elle-même étroite, peut-être trop influencée par les salons londoniens (mon expression) et parisiens. De nombreux membres de la gauche ont perçu ces développements, mais il est vrai qu'ils étaient moins populaires parmi la juventud rebelde des années 1960 et 1970 que les personnes mentionnées ici).

Ils ont manqué le changement dans le capitalisme, mais les capitalistes ne leur ont de toute façon pas prêté beaucoup d'attention. Le néolibéralisme s'est senti enhardi par la dynamique interne qui marginalisait la classe ouvrière, puis par la chute précipitée de l'Union soviétique et du communisme. Une fois le capitalisme sans rival, il est rapidement revenu à ses politiques passées, manifestant nombre de ses pires caractéristiques qui avaient été oubliées pendant les trente gloirieuses. Marx, avec sa critique du capitalisme, est devenu beaucoup plus contemporain que la myriade d'autres philosophes, Garton Ash, Ignatieff, Fukuyama et tutti quanti, qui, oublieux des leçons de l'histoire, ont célébré le triomphe du capitalisme dans une prose non moins irréaliste que celle que Sartre et Marcuse ont vilipendée il y a quarante ans.

La question que tout le monde se pose après avoir lu le livre de Nayar est la suivante : "Et après ? Car si le capitalisme continue sur la trajectoire actuelle que Nayar estime presque prédestinée, il doit à nouveau produire de l'instabilité et du rejet. Et cela ferait - une fois de plus - le jeu des mouvements de droite. Nous pourrions rejouer un siècle plus tard la même histoire que celle qui s'est déroulée dans l'Europe des années 1920. L'histoire se répète rarement mot par mot ou tambour par tambour : nous ne verrons pas les chemises noires ou les mouvements d'uniformes de couleurs différentes qui ont inondé l'Europe dans les années 20, mais nous pourrions voir, comme c'est déjà le cas, des partis issus de mouvements nationalistes ou quasi fascistes revenir au pouvoir et défaire la mondialisation, combattre les immigrants, célébrer le nationalisme, couper l'accès aux prestations sociales à ceux qui ne sont pas assez "indigènes". Est-ce du fascisme ? Sa variété légère ? C'est la conclusion mélancolique que l'on peut tirer de cette vaste étude des développements politiques et économiques de l'Occident au cours des deux derniers siècles.

Le livre est impressionnant par la quantité de détails qu'il rassemble, par l'érudition de Nayar et son sens de l'insolite et de l'absurde, ainsi que par son style sans complaisance. Cependant, il y a aussi des limites : le livre ne traite que des pays d'Europe occidentale, et seulement de quelques-uns d'entre eux (le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne), et seulement dans une partie des développements pré-révolutionnaires russes. Il est également vrai que la sélection des intellectuels visés par les commentaires souvent acerbes, et dans certains cas sauvages ou drôles, de Nayar se limite à un groupe relativement restreint d'intellectuels français et britanniques, saupoudrés, pour faire bonne mesure, de quelques Américains. La scène intellectuelle européenne était bien plus large que les personnes mentionnées dans le livre. Le livre ne traite pas non plus du reste du monde : L'Afrique et la lutte anticoloniale ne sont pas du tout présentes ; l'Amérique latine est totalement absente ; l'Inde est mentionnée en quelques phrases ; la Chine est inexistante, à l'exception de la guerre de Corée. Il s'agit donc d'un livre limité dans sa portée géographique et idéologique, ainsi que dans le choix des personnes que Nayar dénonce. Néanmoins, compte tenu de ces limites, il traite de manière très convaincante d'une période cruciale de l'histoire politique occidentale et nous fait craindre l'avenir.

Cet article est une traduction du papier de Branko Milanovic que vous pouvez retrouver ICI.