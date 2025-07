Littérature

« Le Butor étoilé » de Sigolène Vinson : un roman où rien ne presse

Avec Le Butor étoilé, Sigolène Vinson poursuit sa veine poétique et naturaliste, dans un roman à la lisière du conte, du mystère et du rêve éveillé. Une femme solitaire arpente les collines de Provence, à la recherche du chant d’un oiseau insaisissable, d’une jeune fille disparue et d’un amour fuyant. Entre les roseaux, les silences habités et les présences animales, elle explore les replis du sentiment, de l’attente et du manque. Ce texte vibrant, entre réalisme terrien et fable cosmique, interroge la place de l’humain dans le vivant, et tisse une alchimie rare entre l’intime et le paysage. Une ode à la lenteur, à l’écoute, à l’enracinement où chaque battement d’aile devient métaphore du désir, et chaque créature, une énigme à aimer.