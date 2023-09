"Le Bureau des affaires occultes. Tome 3 : Les nuits de la peur bleue" : un polar historique aux rebondissements inattendus

C’était une moine soldat qui luttait sans fin contre le mal. De : Éric FOUASSIER Version audio réalisée par : Lizzie/Audible Texte lu par : Benjamin Jünger Durée : 10 H (Prix : 22,99 Euros) Parution : Mai 2023 Editions : Albin Michel pour Version Brochée et ebook (mai 2023 ; 384 pages ; 21,90 et 14,99 Euros)

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Dans ce troisième opus, Eric Fouassier met en scène l’inspecteur Valentin Verne, qui au sein de la préfecture de police dirige le fameux Bureau des Affaires Occultes, un service très particulier qui, dans l’ombre, est chargé de résoudre des affaires sortant de la norme. Des enquêtes très complexes et sensibles traitant de phénomènes surnaturels, comme des perversions de la pire espèce.

Les talents et le profil de cet inspecteur, extrêmement différent de celui des policiers courants, expliquent son efficacité. C’est un dandy, bien fait de sa personne et possédant une excellente connaissance scientifique. Sa vie fait de lui un ennemi impitoyable du mal. Livré enfant au « Vicaire », un prédateur qui abusa de lui, il réussit à s’enfuir. Mais cet homme abject le poursuit et c’est parce qu’il a connu le mal absolu qu' il a rejoint la police.

L’action se déroule au printemps 1832, une année trouble, marquée par une épidémie de choléra, une maladie alors inconnue qui frappe les quartiers populaires. La population gronde, des agitateurs faisant croire qu’elle est victime d’un complot fomenté par les riches. Cette situation amène un changement de gouvernement. Le libéral Laffitte est remplacé par un homme à poigne, Casimir Perrier.

Il se passe des choses étranges. Dans une de ces barges amarrées le long de la Seine et qui proposent des bains au public, on découvre dans une cabine, à l’heure de la fermeture, un corps dépecé auquel on a prélevé un organe. Mais un autre fait intrigue aussi, la victime était sur le point de mourir, emportée par le choléra. Valentin quant à lui, entouré de son équipe reçoit une très bonne nouvelle. Une lettre lui apprend la mort du « Vicaire ». Cette missive contient également une information assez surprenante. Le « Vicaire » tient à ce qu’il sache qu’il avait agi « sur ordre ».

Alors que Valentin Verne attend de savoir qui sera le nouveau chef de la Sûreté, un message de celui-ci le convoque toutes affaires cessantes. Une surprise de taille l’attend. Le chef dont il dépend n’est autre que son ami Vidocq. S’il a convoqué Valentin dès sa nomination, c’est qu’une série de meurtres a eu lieu. Trois hommes ont été assassinés de manière identique : lacérés de coups de couteaux et sur lesquels avait été prélevé un organe. Les trois contaminés par le choléra n’avaient que peu de temps à vivre. De plus, deux médecins appartenant au comité sanitaire ont disparu.

On ne sait si les deux affaires sont liées. Vidocq charge Verne de résoudre au plus vite cette affaire inquiétante qui, si elle devenait publique, pourrait être exploitée à des fins politiques, avec les conséquences que l’on peut imaginer. Mais malgré tous ses efforts, l’enquête de l’inspecteur piétine. Les fausses pistes se multiplient. Une souricière dans une clinique apportera un point final à cette enquête qui semblait ne jamais devoir finir.

Mais le suspect que tout accuse se suicide au moment où il allait être appréhendé. Cet horloger fluet pouvait-il réellement être l’auteur de meurtres aussi sophistiqués ? Les doutes de l’inspecteur s’avèreront-ils justifiés ? Parallèlement Verne essaye de trouver qui avait donné l’ordre de le supprimer mais aussi, enfin, qui était son père ? Une recherche qui paraît ne jamais pouvoir aboutir… À l'image d’une population apeurée et impuissante qui a donné le nom de « peur bleue » au choléra, l’inspecteur Valentin Verne connaîtra-t-il la fin de ces nuits…

POINTS FORTS

On retrouve le talent, l’inattendu qui a fait le succès des deux premiers volumes contant l’histoire de cet étrange service qu’est le Bureau des Affaires occultes. Les rebondissements totalement inattendus qui ne sont pas sans rappeler les romans feuilletons populaires du XIXème siècle donnent tout leur sel à une intrigue surprenante jusqu’à la dernière page. Enfin la minutie de la reconstitution historique avec la participation de personnages connus (Vidocq, George Sand…) est un véritable bonheur.

QUELQUES RÉSERVES

La complexité, l’enchevêtrement des intrigues peuvent mener à confusion.

ENCORE UN MOT...

Les nuits de la peur bleue donnent ses lettres de noblesse au polar historique (l’ensemble de la trilogie est à retrouver en chroniques sur Culture-Tops, voir les liens ci-dessous).

L'AUTEUR

Éric FOUASSIER, Docteur en pharmacie et en droit, est professeur d’université. Il enseigne notamment l’histoire de la santé et assure les fonctions de conservateur du musée d’histoire de la pharmacie de l’université Paris-Saclay. Après la publication d’une série de nouvelles viennent cinq romans dont un polar contemporain intitulé Morts thématiques qui lui permet de remporter le prix Plume de glace en 2011. Avec le premier Tome du Bureau des affaires occultes, Éric Fouassier décroche son premier best-seller couronné, entre autres, par le prix Maison de la presse en 2021, se faisant connaître du grand public comme un auteur phare du roman policier historique. Suivront Le Fantôme du Vicaire et enfin Les Nuits de la Peur Bleue.

LE LECTEUR.

Benjamin JUNGERS, ancien pensionnaire de la Comédie Française était habitué à un répertoire plutôt classique. Il double maintenant des personnages de films et participe à de nombreux livres audio. Il interprète avec talent les 3 tomes du Bureau des Affaires Occultes.