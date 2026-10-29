ATLANTI-CULTURE
29 octobre 2026
"Le bruit du melon qui explose" : un roman distrayant
Confrontation mère-fille entre gravité et humour. De : Marie Colombe Au Diable Vauvert Parution le 27 août 2026 416 pages 22 €
2 min de lecture
MOTS-CLESmelon , roman , Marie Colombe , Diable Vauvert
THEMATIQUESCulture
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).