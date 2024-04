Le besoin de data centers pour l’industrie de l’intelligence artificielle ne cesse d’augmenter sans que l’offre parvienne à suivre

Les besoins pour les data centers ont entraîné des pénuries à cause du développement de l'intelligence artificielle.

Atlantico : Comment expliquer le risque de pénurie de data centers qui éxiste actuellement ?

Philippe Le Grand : Il existe plusieurs facteurs contribuant à cette pénurie, notamment la pénurie de puissance de calcul. À l'échelle mondiale, la France et l'Europe ne détiennent que 30% de la puissance de calcul mondiale, ce qui implique une forte dépendance à l'égard des capacités de calcul étrangères. Cela est directement lié à la capacité d'hébergement. Il est important de noter que la France ne se situe pas en bas de l'échelle en termes de data centers, avec deux des dix principaux pôles mondiaux.

En effet, la surconsommation de données et l'explosion de la demande en capacité de stockage de données entraînent une croissance annuelle du marché des data centers de l'ordre de 20% en France. Cependant, la demande croissante dépasse toujours l'offre disponible. La création de nouveaux data centers est complexe et ne se limite pas à la simple disponibilité d'un espace suffisant pour héberger des serveurs. Les défis de construction résident notamment dans la connectivité, la sécurité et l'alimentation en énergie. Les data centers sont des infrastructures très énergivores, et de plus en plus de data centers se tournent vers des technologies plus propres pour la production ou le recyclage de l'énergie.

Certains data centers sont intégrés à des complexes industriels ou des centres de bureaux pour optimiser l'utilisation de l'énergie excédentaire. C'est un modèle de plus en plus courant, comme on peut le voir au Canada. En outre, le modèle français favorise de plus en plus les data centers de proximité, avec plus de 250 data centers répartis dans le pays. Paris et Marseille figurent parmi les sept premiers pôles européens en termes d'hébergement de données.

Quel serait l'impact d'une éventuelle pénurie de data centers sur la compétition entre les acteurs de l'intelligence artificielle ?

Il est difficile d'évaluer précisément le risque de pénurie, car il varie selon les régions. Cependant, si l'hébergement devient une ressource rare, cela pourrait affecter la capacité des acteurs de l'intelligence artificielle à produire et à exploiter au maximum leurs algorithmes. En outre, l'évolution vers des ordinateurs quantiques, offrant des performances bien supérieures, pourrait devenir nécessaire pour répondre aux besoins croissants de l'intelligence artificielle, réputée pour sa grande consommation de ressources.

Quelles seraient les conséquences d'une limitation du nombre de data centers sur le modèle digital mondial actuel ?

Bien qu'il existe différents types de data centers, des hyper scalers aux petits data centers de proximité, il est peu probable que les très grands data centers soient totalement saturés. Cependant, les défis liés à la création de nouveaux data centers, tels que l'énergie, l'espace et la connectivité, pourraient entraîner des restrictions dans certaines régions. Dans un tel scénario, il faudrait renforcer les efforts en matière de sobriété numérique pour optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Cela pourrait impliquer un retour à des pratiques plus efficaces, telles que l'utilisation de bandes magnétiques pour la sauvegarde de données, moins énergivores que les disques durs traditionnels.