Le “bel” été identitaire d’Europe Ecologie-Les Verts

Le rappeur Médine a été invité aux journées d'été d'EELV.

Elle s'intéresse particulièrement aux questions touchant à la laïcité, à l'égalité, au droit des femmes, à la santé et aux finances sociales et a des affinités particulières pour le travail d'Hannah Arendt.

Marine Tondelier animera jeudi 24 août une « explication de texte » avec le rappeur Médine aux Journées d’été des écologistes. Pourquoi l’invitation de cette personnalité pose-t-elle problème ? Qu’est-ce qui est reproché à Médine ?

Céline Pina : Ce qui pose ici problème est la mise en avant d’une personnalité appartenant à la mouvance islamiste, canal Frère musulman. Les Frères musulmans sont une secte dont l’idéologie n’a rien à envier au nazisme. Ils ne supportent pas l’idée d’égalité entre les hommes. Ils sont racistes, sexistes, homophobes. Ils sont les totalitaires du XXIème siècle comme nazisme, fascisme et communisme furent ceux du XXème siècle. On imagine mal EELV inviter un membre d’un parti néo-nazi. Et bien on a tort, Ils le font. En invitant Médine ils invitent quelqu’un dont les proximités n’ont rien à envier à ce type de militants.

Médine s’est fait connaître du grand public pour avoir voulu chanter son album Jihad au Bataclan après les massacres qui ont endeuillés cette salle. Le jihad avait déjà été associé au Bataclan. Il a fait 90 morts en 2015. Y programmer un proche des islamistes, aux chansons violentes qui met sur le même plan les laïques et les jihadistes n’est pas passé. Dans une chanson, l’homme appelait à « crucifier les laïcards ». Face à la polémique et comme sa proximité avec les islamistes devient visible, il essaie de s’expliquer mais a du mal à contrôler sa haine. C’est ainsi qu’il dit sur le plateau d’Arrêt sur Image « il ne s’agit pas de crucifier à proprement dit les laïcards (…) Parce qu’à la fin, je rappelle que la laïcité est possédée par un certain nombre de gargouilles de la République ». Quant au clip hyper violent « Don’t Laïk », il appelle cela un « droit au blasphème de la laïcité dévoyée ». Oubliant que, parce qu’ils accusent les occidentaux d’être des blasphémateurs, les jihadistes nous tuent. Alors qu’aucun laïque n’a tué qui que ce soit pour avoir bousculé la laïcité.

À Lire Aussi

Les émeutiers, des Français qui ne se sentent pas comme les autres ? Cette analyse interdite à la droite mais revendiquée par l’extrême-gauche

Médine se dit musulman mais tout en lui montre qu’il est islamiste. Cet identitaire est proche de Dieudonné et de Kemi Seba. Les deux sont antisémites mais seul Kemi Seba est fiché S. On l’a vu faire de nombreuses quenelles, ce signe de ralliement des antisémites. Il était proche de Tariq Ramadan. Il faut dire qu’il a été ambassadeur d’une association frériste, Havre du savoir, qui regroupait tout le gratin de l’islamisme décomplexé : le CCIF, Nabil Ennasri, Hani et Tariq Ramadan. Il était proche de l’imam Iquioussen, celui qui a été expulsé.

Son nom a aussi un sens. Médine est la ville d’où partit Mahomet pour imposer l’islam par la conquête et la guerre. Choisir ce nom est en soi un programme. Mais continuons, l’homme est aussi violent. Dès qu’il est contrarié, il attaque. Il poste des photos où on le voit s’entraîner aux fléchettes sur le visage d’un maire RN et d’un député LR qui ont critiqué sa venue dans leur région. Dans une vidéo exhumée par Marianne, il utilise une insulte homophobe pour qualifier ce qu’est selon lui l’intégration : un reniement et une trahison de l’islam. Pour lui c’est honteux, comme le fait d’être une « tarlouze ». Et oui, l’islamistopithèque ne déçoit jamais. En revanche, la convergence des luttes qui associe islamisme, combat féministe et droit des homosexuels est une vaste blague. Les intérêts de ces groupes ne sont pas compatibles entre eux. Quand ils sont au pouvoir, l’idéal des islamistes est proche du régime iranien et parfaitement compatible avec les mœurs de l’Etat islamique où les femmes sont infériorisées et les homosexuels, jetés du haut des immeubles.

Discours identitaire, geste antisémite et propos homophobes. Comment expliquer qu’EELV décide d’inviter le rappeur malgré ces faits ?

Céline Pina : Par clientélisme. Depuis longtemps le PS, EELV, LFI ont passé des accords avec les identitaires de l’islam et les leaders communautaristes. Ceux-ci sont souvent islamistes ou sous influence des islamistes. C’est le vote des quartiers que la gauche essaie de fédérer. Les 70% de musulmans ayant voté Mélenchon sont aujourd’hui le viatique d’une gauche en perdition et pour se disputer cet électorat, les leaders de la NUPES sont prêts à tout.

Les études montrent à quel point le processus de réislamisation mis en place par les salafistes et les Frères musulmans fonctionne. Que ce soit dans les études IPSOS réalisées en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès ou Charlie hebdo sur la pratique religieuse ou le rapport à la laïcité, que ce soit dans l’étude d’Anne Muxel, Olivier Galland sur le rapport des lycéens à la religion, que ce soit dans celle de l’Institut Montaigne sur les musulmans, toutes les études et tous les sondages montrent un décrochage de la population arabo-musulmane par rapport au reste de la population française. Ce décrochage se retrouve même quand on compare cette population aux autres croyants, Juifs ou Chrétiens. La population de confession musulmane est sous influence d’un islam identitaire et rigoriste et plus de 50% d’entre eux selon l’institut Montaigne font passer la charia avant la loi. L’étude date de 2016 et celles qui ont suivi confirment de processus. A noter que plus les personnes se déclarant musulmane sont jeunes, plus elles sont radicales et rejettent les principes et idéaux qui fondent notre contrat social. Ces études les politiques les connaissent. Elles promettent un électorat captif qui n’a nul souci de l’intérêt général et vote en fonction des avantages qu’ils pourront retirer pour leur communauté et en fonction d’un agenda religieux qui leur est propre. Il est donc facile de dealer avec ces représentants communautaires. Il suffit de céder sur des points que les politiques de gauche pensent sans importance dans le fond, comme l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils sont prêts à sacrifier cette égalité pour leur bénéfice électoral. En échange, ils obéissent à l’agenda des islamistes et travaillent à autoriser le port du voile le plus largement possible, diffusent le discours de haine des islamistes envers la société et la police, accréditent la manipulation d’une « persécution » des Musulmans…

Certes toutes les personnes arabo-musulmane ne sont pas radicalisées et certaines sont mêmes en pointe dans le combat contre l’islamisme. Tous les musulmans n’ont pas un rapport identitaire à leur foi mais le nombre important de ceux qui sont sous influence islamiste montre qu’un travail politique est réalisé qui tend à séparer cette communauté en deux. Il y a les « Français », ceux qui sont intégrés et sont pour des personnes comme Médine, de mauvais musulmans, traîtres à leurs origines et à leur religion et ceux qui sont dans une démarche séparatiste, avec l’islam et la charia en étendard. C’est ceux-là qui sont sous influence des personnalités comme Médine et ce sont ceux-là que veut séduire EELV. Les autres, ceux et celles qui combattent le voile, qui aspirent aux libertés fondamentales sont abandonnés par la gauche alors qu’ils mènent un authentique combat d’émancipation.

Comme leurs nouveaux alliés, ces identitaires islamistes, n’ont rien en commun avec l’histoire de la gauche, ils en sont même la négation. A défaut de valeurs communes, Martine Tondelier met en avant des haines partagées. Notamment celle de la police et du RN. Médine lui aussi déteste la police et le RN. Cette rituelle détestation de l’extrême-droite lui permet de se faire passer pour vertueux auprès de leaders de gauche de plus en plus hypocrites sur leurs alliances. Ainsi les apparences sont sauves : Médine déteste le RN, donc ce n’est pas un dangereux extrémiste. Moyennant quoi, les islamistes deviennent des « gentils », donc on a le droit de s’allier avec eux et de rechercher leur influence et les voix qu’ils ramènent. Comme l’emprise des islamistes est d’autant plus forte que les personnes sont jeunes, c’est aussi une alliance d’avenir. Tout cela est du pur cynisme électoral. C’est assez drôle au demeurant car à chaque fois que la gauche s’est alliée avec les islamistes, elle s’est fait éradiquer par eux. L’absence de toute morale et le pur arrivisme ne sont pas ainsi des gages de survie à moyen terme.

A quel point est-ce en contradiction (ou non) avec les valeurs prônées par le parti ? Et ce qu’il est devenu ?

Céline Pina : Faire alliance avec ce type de personne ne vaut pas mieux que de s’allier avec des néo-nazis. Une fois que l’on a fait cela, on ne porte plus aucune valeur, puisqu’on les trahit toutes. A commencer par l’égalité à raison du partage de la même dignité humaine. Tout cela n’existe pas pour un islamiste. La femme est inférieure à l’homme, le Chrétien et le Juif sont dans l’erreur, si on ne peut les tuer, il faut les soumettre et les inférioriser, l’homosexualité est maudite, les libertés ne sont pas protégées…

Les personnes comme Médine ne cachent pas leur haine de la France et des valeurs occidentales. Et ce n’est pas le capitalisme qu’ils visent mais bien les libertés publiques, l’égalité et la laïcité, en tant que principe légitimateur du pouvoir qui exclut Dieu de l’équation pour miser sur la raison humaine et sa faculté à engendrer la loi.

En revanche les islamistes et EELV (la majorité de la gauche actuelle même) ont en commun un goût de plus en plus prononcé pour la violence, le puritanisme et la diabolisation. Ils partagent aussi le discours victimaire. Violents et geignards, voilà ce qui les rapproche sur le fond aujourd’hui.

En plus de Médine, plusieurs personnalités politiques de La France Insoumise comme François Ruffin ou Clémentine Autain mais aussi l’ex-candidat à la présidentielle, Benoît Hamon. On retrouve également la journaliste Léa Chamboncel ou encore les chroniqueurs politique Jean Massiet et Usul. Que dit cette liste d’invités du parti ?

Céline Pina : Il ne manquerait pas un raton laveur ? Au-delà de la boutade, quand vous invitez Médine, les autres n’existent plus. Le fait qu’Usul, l’indigéniste décolonialiste qui voudrait être le Soral de l’extrême-gauche soit invité également, montre que le racolage d’EELV ne s’arrête pas aux islamistes mais est aussi « racialiste inclusif ». Pour ceux qui l’ignorerait, le racialisme c’est le bon racisme. Vous détestez les gens à cause de leur couleur de peau et vous les affublez d’une identité de salaud et d’oppresseur, mais comme ce sont des Blancs, il n’y a pas racisme, juste légitime revanche. Le reste est de la piétaille qui essaie d’exister en utilisant les mêmes recettes clientélistes exploitées par EELV. Peut-être aurait-on pu faire une exception pour François Ruffin, mais le fait d’accepter de partager la scène avec Médine est un déshonneur dont il ne parait pas avoir conscience. Cela le met au niveau de ses petits camarades. Au moins, dans le rassemblement de ces seconds couteaux, il y a une véritable convergence des appétits par rapport à une électorat précis.

Mais tout cela reste anecdotique dans le fond. Si le PS avait invité René Bousquet à une université d’été, croyez-vous que l’on se souviendrait des autres participants ? Et bien là c’est pareil. Ils subiront tous les retombées de l’opprobre ou seront invisibilisés par la polémique. Leur silence montre d’ailleurs leur absence de toute vergogne et de tout courage. Je ne sais pas ce que cette liste d’invités dit d’EELV mais je sais ce qu’elle dit d’eux : ces gens sont trop lâches pour dénoncer un vrai extrémiste pour peu qu’il porte un masque religieux. Ils se gargarisent de combattre le fascisme. C’est faux. Ils servent le fascisme islamiste et en sont les alliés objectifs. Ils nous montrent ce qu’ils sont vraiment et cela ne donne pas envie qu’ils restent nos représentants. Mais à toute chose malheur est bon, EELV dévoile ce que ce parti est vraiment et ce n’est pas beau à voir.